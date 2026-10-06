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Motorine indirim sonrası tabela değişti: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Motorine indirim sonrası tabela değişti: İşte güncel akaryakıt fiyatları

6.10.2026 09:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Motorine indirim sonrası tabela değişti: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında yeni tarife pompaya yansırken motorin fiyatlarında dikkat çeken düşüş yaşandı. İndirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.
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Akaryakıt fiyatlarında yeni tarife pompaya yansıdı.

Motorinin litre fiyatına 4 lira 80 kuruşluk indirim gelirken, İstanbul Anadolu Yakası’nda motorin 90 TL seviyesine çekildi.

Peki, 6 Ekim 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA

Benzin: 84,70 TL

Motorin: 90,20 TL

LPG: 41,20 TL

İSTANBUL ANADOLU

Benzin: 84,50 TL

Motorin: 90,00 TL

LPG: 40,60 TL

ANKARA

Benzin: 85,70 TL

Motorin: 91,30 TL

LPG: 41,29 TL

İZMİR

Benzin: 85,90 TL

Motorin: 91,50 TL

LPG: 41,20 TL

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