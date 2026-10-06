Motorine indirim sonrası tabela değişti: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında yeni tarife pompaya yansıdı.
Motorinin litre fiyatına 4 lira 80 kuruşluk indirim gelirken, İstanbul Anadolu Yakası’nda motorin 90 TL seviyesine çekildi.
Peki, 6 Ekim 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?
İşte il il güncel akaryakıt fiyatları:
İSTANBUL AVRUPA
Benzin: 84,70 TL
Motorin: 90,20 TL
LPG: 41,20 TL
İSTANBUL ANADOLU
Benzin: 84,50 TL
Motorin: 90,00 TL
LPG: 40,60 TL
ANKARA
Benzin: 85,70 TL
Motorin: 91,30 TL
LPG: 41,29 TL
İZMİR
Benzin: 85,90 TL
Motorin: 91,50 TL
LPG: 41,20 TL