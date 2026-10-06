Motorine indirim sonrası tabela değişti: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında yeni tarife pompaya yansıdı.

Motorinin litre fiyatına 4 lira 80 kuruşluk indirim gelirken, İstanbul Anadolu Yakası’nda motorin 90 TL seviyesine çekildi.

Peki, 6 Ekim 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA

Benzin: 84,70 TL

Motorin: 90,20 TL

LPG: 41,20 TL

İSTANBUL ANADOLU

Benzin: 84,50 TL

Motorin: 90,00 TL

LPG: 40,60 TL

ANKARA

Benzin: 85,70 TL

Motorin: 91,30 TL

LPG: 41,29 TL

İZMİR

Benzin: 85,90 TL

Motorin: 91,50 TL

LPG: 41,20 TL