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Motorine indirim yolda: Fiyatlar 100 liranın altına gerileyecek

Motorine indirim yolda: Fiyatlar 100 liranın altına gerileyecek

18.09.2026 11:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Motorine indirim yolda: Fiyatlar 100 liranın altına gerileyecek

Motorinin litre fiyatında yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor. Beklenen indirimin pompaya yansımasıyla birlikte motorinin litre fiyatının yeniden 100 Türk Lirası’nın altına gerilemesi öngörülüyor. İndirim sonrası motorinin litre fiyatının İstanbul, Ankara, İzmir ve Doğu illerinde farklı seviyelerde olması bekleniyor.
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Motorinin litre fiyatında yarından itibaren geçerli olmak üzere 4,09 Türk Lirası indirim yapılması bekleniyor.

Motorin fiyatları, son dönemdeki artışların ardından litre başına 100 Türk Lirası'nın üzerine çıkmıştı. Beklenen indirimle birlikte fiyatların yeniden 100 Türk Lirası seviyesinin altına gerilemesi öngörülüyor.

İNDİRİMİN ARDINDAN MOTORİNİN LİTRE FİYATI NE KADAR OLACAK?

İndirimin pompaya yansımasıyla birlikte motorinin litre fiyatının bazı illerde şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:

İstanbul: 96,31 TL

Ankara: 97,41 TL

İzmir: 97,71 TL

Doğu illeri: 99,11 TL

Akaryakıt fiyatlarında güncel seviyeler, petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlerin yanı sıra vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişebiliyor.

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