Motorine ÖTV zammı pompaya yansıdı: İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarında vergi düzenlemeleri ve küresel petrol piyasalarındaki gelişmelerin etkisiyle hareketlilik sürüyor.
Motorinin litre fiyatına uygulanan ÖTV tutarındaki artış, 1 Eylül itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı.
Yeni düzenlemeyle birlikte motorin fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir'de 80 TL'nin üzerine çıkarken, araç sahipleri güncel fiyatları araştırmaya başladı.
MOTORİNE ÖTV ZAMMI GELDİ
31 Ağustos'ta geçerli olan motorin fiyatları, 1 Eylül itibarıyla ÖTV artışı nedeniyle değişti. Benzin ve LPG fiyatlarında ise aynı tarihte herhangi bir zam veya indirim yapılmadı.
MOTORİNE 3,60 TL ZAM
Motorinin litre başına ÖTV tutarı 1 Eylül itibarıyla 3 TL olarak uygulanmaya başladı. Bu tutara yüzde 20 KDV'nin eklenmesiyle birlikte pompaya yansıyan toplam artış 3,60 TL oldu.
Zam sonrası motorin fiyatı büyükşehirlerde 80 TL seviyesini aşarken, araç sahiplerinin yakıt maliyetleri de yükseldi.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 74,21 TL
Motorin: 80,93 TL
LPG: 33,19 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 74,35 TL
Motorin: 81,07 TL
LPG: 33,79 TL
ANKARA
Benzin: 75,33 TL
Motorin: 81,19 TL
LPG: 33,89 TL
İZMİR
Benzin: 75,62 TL
Motorin: 82,46 TL
LPG: 33,79 TL