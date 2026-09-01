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Motorine ÖTV zammı pompaya yansıdı: İşte güncel akaryakıt fiyatları...
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Motorine ÖTV zammı pompaya yansıdı: İşte güncel akaryakıt fiyatları...

1.09.2026 10:22:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Motorine ÖTV zammı pompaya yansıdı: İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Motorine uygulanan ÖTV ve KDV artışının ardından litre fiyatına yansıyan zam pompaya doğrudan yansırken, akaryakıt maliyetlerindeki bu yükselişle birlikte büyükşehirlerde motorin fiyatları üst sınırları aşarak sürücüler için ciddi bir ek maliyet oluşturdu.

Motorine ÖTV zammı pompaya yansıdı: İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarında vergi düzenlemeleri ve küresel petrol piyasalarındaki gelişmelerin etkisiyle hareketlilik sürüyor.

Motorine ÖTV zammı pompaya yansıdı: İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Motorinin litre fiyatına uygulanan ÖTV tutarındaki artış, 1 Eylül itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı.

Motorine ÖTV zammı pompaya yansıdı: İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Yeni düzenlemeyle birlikte motorin fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir'de 80 TL'nin üzerine çıkarken, araç sahipleri güncel fiyatları araştırmaya başladı.

Motorine ÖTV zammı pompaya yansıdı: İşte güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE ÖTV ZAMMI GELDİ

31 Ağustos'ta geçerli olan motorin fiyatları, 1 Eylül itibarıyla ÖTV artışı nedeniyle değişti. Benzin ve LPG fiyatlarında ise aynı tarihte herhangi bir zam veya indirim yapılmadı.

Motorine ÖTV zammı pompaya yansıdı: İşte güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE 3,60 TL ZAM

Motorinin litre başına ÖTV tutarı 1 Eylül itibarıyla 3 TL olarak uygulanmaya başladı. Bu tutara yüzde 20 KDV'nin eklenmesiyle birlikte pompaya yansıyan toplam artış 3,60 TL oldu.

Motorine ÖTV zammı pompaya yansıdı: İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Zam sonrası motorin fiyatı büyükşehirlerde 80 TL seviyesini aşarken, araç sahiplerinin yakıt maliyetleri de yükseldi.

Motorine ÖTV zammı pompaya yansıdı: İşte güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 74,21 TL

Motorin: 80,93 TL

LPG: 33,19 TL

Motorine ÖTV zammı pompaya yansıdı: İşte güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 74,35 TL

Motorin: 81,07 TL

LPG: 33,79 TL

Motorine ÖTV zammı pompaya yansıdı: İşte güncel akaryakıt fiyatları...

ANKARA

Benzin: 75,33 TL

Motorin: 81,19 TL

LPG: 33,89 TL

Motorine ÖTV zammı pompaya yansıdı: İşte güncel akaryakıt fiyatları...

İZMİR

Benzin: 75,62 TL

Motorin: 82,46 TL

LPG: 33,79 TL

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