Motorine ÖTV zammı pompaya yansıdı: İşte güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE ÖTV ZAMMI GELDİ

31 Ağustos'ta geçerli olan motorin fiyatları, 1 Eylül itibarıyla ÖTV artışı nedeniyle değişti. Benzin ve LPG fiyatlarında ise aynı tarihte herhangi bir zam veya indirim yapılmadı.