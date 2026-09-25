Motorine yeni zam! Akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel yakıt fiyatları kaç TL?

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Peki, Akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel yakıt fiyatları kaç TL?

MOTORİNE KAÇ TL ZAM GELDİ?

Petrol piyasasındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Motorinin litre fiyatına 2,55 lira zam geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 80,40 lira

Motorin: 93,50 lira

LPG: 34,99 lira

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 80,30 lira

Motorin: 93,30 lira

LPG: 34,40 lira

Ankara:

Benzin: 81,40 lira

Motorin: 94,60 lira

LPG: 35,09 lira

İzmir:

Benzin: 81,70 lira

Motorin: 94,90 lira

LPG: 34,99 lira