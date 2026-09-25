Cumhuriyet Gazetesi Logo
Motorine yeni zam! Akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel yakıt fiyatları kaç TL?

Motorine yeni zam! Akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel yakıt fiyatları kaç TL?

25.09.2026 09:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Motorine yeni zam! Akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel yakıt fiyatları kaç TL?

Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Peki, Akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel yakıt fiyatları kaç TL?

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Peki, Akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel yakıt fiyatları kaç TL?

Image

MOTORİNE KAÇ TL ZAM GELDİ?

Petrol piyasasındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Motorinin litre fiyatına 2,55 lira zam geldi.

Image

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 80,40 lira

Motorin: 93,50 lira

LPG: 34,99 lira

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 80,30 lira

Motorin: 93,30 lira

LPG: 34,40 lira

Ankara:

Benzin: 81,40 lira

Motorin: 94,60 lira

LPG: 35,09 lira

İzmir:

Benzin: 81,70 lira

Motorin: 94,90 lira

LPG: 34,99 lira

İlgili Konular: #zam #motorin #mazot