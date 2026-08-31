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Motorinin litre fiyatına dev artış yolda: Akaryakıtta zam fırtınası sürüyor
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Motorinin litre fiyatına dev artış yolda: Akaryakıtta zam fırtınası sürüyor

31.08.2026 10:35:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Motorinin litre fiyatına dev artış yolda: Akaryakıtta zam fırtınası sürüyor

Eylül ayının ilk gününde yürürlüğe girecek ÖTV ve KDV artışıyla birlikte motorin fiyatlarına yansıyacak yüklü zam, otomobil sahiplerinin depo doldurma maliyetini önemli ölçüde artırırken ağır vasıtalar için de binlerce liralık ek yük getirecek.

Motorinin litre fiyatına dev artış yolda: Akaryakıtta zam fırtınası sürüyor

1 Eylül 2026 itibarıyla motorinin litre fiyatına 3 lira ÖTV ve 60 kuruş Katma Değer Vergisi (KDV) eklenecek. Böylece motorinin litre fiyatında toplam 3,60 liralık zam yapılacak.

Motorinin litre fiyatına dev artış yolda: Akaryakıtta zam fırtınası sürüyor

MOTORİNİN LİTRE FİYATI 80 LİRAYI AŞACAK

Zam sonrası motorinin litre fiyatının İstanbul’da 81,08 liraya, Ankara’da 82,20 liraya, İzmir’de ise 82,47 liraya yükselmesi bekleniyor. Doğu illerinde motorinin litre fiyatının 83,93 liraya ulaşacağı öngörülüyor.

Motorinin litre fiyatına dev artış yolda: Akaryakıtta zam fırtınası sürüyor

OTOMOBİL DEPOSUNDA EN AZ 180 LİRA FARK

Ortalama bir otomobilin yakıt deposu yaklaşık 50 litre kapasiteye sahip. Litre başına 3,60 liralık zamla birlikte 50 litrelik bir deponun tamamen doldurulmasının maliyeti 180 lira artacak.

Motorinin litre fiyatına dev artış yolda: Akaryakıtta zam fırtınası sürüyor

AĞIR VASITALARDA FARK 5 BİN 400 LİRAYA ÇIKACAK

Kamyon ve otobüs gibi ağır vasıtalar ise 1.500 litreye kadar yakıt alabiliyor. Deposu tamamen doldurulan bir ağır vasıtanın yakıt maliyeti, litre başına 3,60 liralık artışla birlikte 5 bin 400 lira daha yükselecek.

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