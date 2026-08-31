Motorinin litre fiyatına dev artış yolda: Akaryakıtta zam fırtınası sürüyor

1 Eylül 2026 itibarıyla motorinin litre fiyatına 3 lira ÖTV ve 60 kuruş Katma Değer Vergisi (KDV) eklenecek. Böylece motorinin litre fiyatında toplam 3,60 liralık zam yapılacak.
MOTORİNİN LİTRE FİYATI 80 LİRAYI AŞACAK
Zam sonrası motorinin litre fiyatının İstanbul’da 81,08 liraya, Ankara’da 82,20 liraya, İzmir’de ise 82,47 liraya yükselmesi bekleniyor. Doğu illerinde motorinin litre fiyatının 83,93 liraya ulaşacağı öngörülüyor.
OTOMOBİL DEPOSUNDA EN AZ 180 LİRA FARK
Ortalama bir otomobilin yakıt deposu yaklaşık 50 litre kapasiteye sahip. Litre başına 3,60 liralık zamla birlikte 50 litrelik bir deponun tamamen doldurulmasının maliyeti 180 lira artacak.
AĞIR VASITALARDA FARK 5 BİN 400 LİRAYA ÇIKACAK
Kamyon ve otobüs gibi ağır vasıtalar ise 1.500 litreye kadar yakıt alabiliyor. Deposu tamamen doldurulan bir ağır vasıtanın yakıt maliyeti, litre başına 3,60 liralık artışla birlikte 5 bin 400 lira daha yükselecek.