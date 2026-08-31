Motorinin litre fiyatına dev artış yolda: Akaryakıtta zam fırtınası sürüyor

AĞIR VASITALARDA FARK 5 BİN 400 LİRAYA ÇIKACAK

Kamyon ve otobüs gibi ağır vasıtalar ise 1.500 litreye kadar yakıt alabiliyor. Deposu tamamen doldurulan bir ağır vasıtanın yakıt maliyeti, litre başına 3,60 liralık artışla birlikte 5 bin 400 lira daha yükselecek.