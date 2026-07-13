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Motorlu kara taşıtlarında yıllık kan kaybı: Mayıs ayında toptan satışlar fren yaptı

Motorlu kara taşıtlarında yıllık kan kaybı: Mayıs ayında toptan satışlar fren yaptı

13.07.2026 10:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Motorlu kara taşıtlarında yıllık kan kaybı: Mayıs ayında toptan satışlar fren yaptı

TÜİK’in yayımladığı mayıs ayı verileri, iç piyasadaki ticari aktivitede keskin bir ayrışmayı ortaya koyarken; toptan ticaretteki daralmaya tezat oluşturan perakende satışlar yurttaşın tüketim eğilimini sürdürdüğünü gösterdi.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 1,4 azalırken, perakende satış hacmi yüzde 13,7 artış gösterdi.

Ticaret satış hacmi endeksi, mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 geriledi. Alt sektörler incelendiğinde, motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımına ilişkin satış hacmi yüzde 1,7 azalırken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 7,8 düştü. Buna karşın perakende ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 13,7 yükseldi.

AYLIK BAZDA TİCARET SATIŞ HACMİ ARTTI

Mayıs ayında ticaret satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 0,7 artış kaydetti.

Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımına ilişkin satış hacmi aylık bazda yüzde 2,9 artarken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,6 geriledi. Perakende ticaret satış hacmi ise bir önceki aya göre yüzde 2,4 artış gösterdi.

İlgili Konular: #tüik #Ticaret satış hacmi

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