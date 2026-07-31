Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemelerinde kritik gün yaşanıyor. Peki, MTV ödeme son gün ne zaman? 2026 MTV 2. taksit ödenmezse ne olur, faiz ne kadar?

MTV ÖDEME SON GÜN NE ZAMAN?

2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit ödemeleri için yasal süre bugün sona eriyor. Araç sahiplerinin cezalı duruma düşmemeleri ve gecikme faiziyle karşılaşmamaları için ödemelerini gün bitmeden tamamlamaları gerekiyor.

MTV ÖDENMEZSE NE OLUR?

MTV'nin süresi içinde ödenmemesi halinde vergi borcu için gecikme zammı uygulanmaya başlanıyor. Borcun uzun süre ödenmemesi durumunda ise Vergi Usul Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil süreci devreye giriyor.

Süresi geçen borca aylık gecikme zammı uygulanır.

Borcun tahsili için yasal takip süreci başlatılabilir.

Gerekli şartların oluşması halinde banka hesapları ve bazı mal varlıkları için haciz işlemleri uygulanabilir.

Vergi borcu bulunan araçların satış ve devir işlemlerinde borcun kapatılması gerekir.

MTV BORCU ARAÇ SATIŞINA ENGEL OLUR MU?

Motorlu Taşıtlar Vergisi borcu bulunan araçların noter üzerinden satış ve devir işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle vergi borcunun ödenmesi gerekiyor. Borç kapatıldıktan sonra satış işlemleri tamamlanabiliyor.

2026 MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Gelir İdaresi Başkanlığı, MTV ödemeleri için farklı ödeme kanalları sunuyor. Araç sahipleri ödemelerini şu yöntemlerle gerçekleştirebiliyor: