Muhalefet önerdi AKP reddetti: 4 kat ceza geliyordu, yarıya düşecek
Otoyol ve köprülerden geçiş ücreti ödemeden geçenlere geçiş ücretinin 4 katı tutarında ceza kesiliyordu. Bu tutarın yarıya indirilmesi için çalışmalar başladı. AKP tarafından reddedilen önergeye karşın TBMM Ticaret, Enerji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, uygulanan para cezaları konusunda çalışma yapma sözü verdi.
Dünya'dan Canan Sakarya'nın haberine göre; Meclis'te AKP tarafından redddedilen Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, yasa teklifi Meclis Genel Kurul gündemine gelinceye kadar Ulaştırma Bakanlığı ile görüşerek bir çalışma yapma konusunda söz verdi.
MUHALEFETTEN ORTAK ÖNERGE
CHP ve İYİ Parti ortak önerge vererek, Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunun ilgili maddesine göre geçiş ücreti ödemeden giriş-çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretinin 4 katı tutarında idari para cezası verilmesine ilişkin maddede değişikliğe gidilerek bunun 2 katına indirilmesini istemişlerdi.
Konuya ilişkin önerge veren CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan şunları söyledi:
“Özellikle kamyoncular, ‘Kamyonun değeri 150 bin lira, gelen ceza 300 bin lira’ diyorlar. Aynı zamanda faizleri de çok yüksek. Tüketici Kanunu görüşülürken bu konu düzenlemeli” dedi. CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ise konuyu hem soru önergesi ile Ulaştırma Bakanlığı’na hem de CİMER’e sorduğunu ancak tatmin edici bir yanıt alamadığını belirterek, “Köprü geçişlerinde 34 lira gibi bir rakama iki ay içinde 450 lira isteniyor, aynı zamanda hiçbir ihbar yok. Bu önergenin iktidar milletvekilleri tarafından da desteklenmesi gerekiyor.”
İYİ Parti'de önerge veren isim olan Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de ekonomide zor bir dönemden geçildiğini söyleyerek şu detaylara dikkat çekti:
“Cezasıyla birlikte araç değerinin üzerinde cezalar ortaya çıkıyor. Gerçekten tüketiciyi koruyacaksak, tüketicinin de bu konuyla ilgili sürekli mağduriyeti de söz konusuysa bir önergeyle bunu burada düzenlemeliyiz.”
ÇALIŞMA YÜRÜTÜLECEK
Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız ise konuya ilişkin olarak tüketici açısından gündeme taşınan sorunun önemli olduğunu belirtti. AK Parti Grubu ve Ulaştırma Bakanlığı’yla konuyu görüşeceğini yasa teklifi Meclis Genel Kurul gündemine gelinceye kadar bir çalışma yürüteceğini söyledi.
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