Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mutfak masrafları artacak: Kış öncesi birçok üründe fiyat alarmı

Mutfak masrafları artacak: Kış öncesi birçok üründe fiyat alarmı

28.09.2026 14:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Mutfak masrafları artacak: Kış öncesi birçok üründe fiyat alarmı

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte temel gıda ürünlerinde üretim ve maliyet kaynaklı fiyat baskısı gündeme geldi. Avrupa’daki kuraklık ve aşırı sıcaklıklar patates üretiminde kayıplara yol açarken, enerji, işçilik ve nakliye maliyetlerindeki artış ekmek fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte temel gıda ürünlerinde üretim ve maliyet kaynaklı baskılar yeniden gündeme geldi. Avrupa’daki kuraklık, su stresi ve aşırı hava olaylarının yanı sıra enerji, işçilik ve nakliye giderlerindeki artışın, önümüzdeki dönemde ekmekten patatese, zeytinyağından yeşil yapraklı sebzelere kadar birçok üründe fiyatları etkileyebileceği belirtiliyor.

PATATES ÜRETİMİNDE REKOLTE KAYBI BEKLENTİSİ

Avrupa ve İngiltere’de yaz aylarında etkili olan aşırı sıcaklar, patates üretimini olumsuz etkiledi. Yurtdışı kaynaklı tarım raporlarında, bölgedeki toplam patates rekoltesinin beklentilerin yaklaşık 3,5 milyon ton altında kalabileceği tahmin ediliyor.

Üretimde yaşanan kaybın kış aylarında arz üzerinde baskı oluşturması bekleniyor. Talebin yüksek seyretmesi halinde patates fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin görülme ihtimali artarken, ithalat ve tedarik zincirinde yaşanabilecek sorunların da fiyatlara yansıması bekleniyor.

EKMEKTE MALİYET BASKISI ARTIYOR

Ekmek ve unlu mamullerde ise fiyatları yalnızca buğday üretimi belirlemiyor. Fırınların temel giderleri arasında yer alan enerji, işçilik ve nakliye maliyetlerindeki küresel artışlar, üretim maliyetlerini yukarı çekiyor.

Sektördeki maliyet baskısının kış aylarında raf fiyatlarına yansıması beklenirken, fırıncılık sektöründe yaşanan gelişmeler de yakından takip ediliyor.

KAKAO ÜRETİMİNDE HAVA KOŞULLARI ETKİLİ

Kakao üretiminde de hava koşulları önemli bir risk oluşturuyor. Kuraklığın yanı sıra aşırı yağışlar da üretimi olumsuz etkileyebiliyor.

Olumsuz hava koşullarının verimi düşürmesi, kakao arzında daralmaya yol açabilecek unsurlar arasında gösterilirken, bunun çikolata fiyatları üzerinde de baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

ZEYTİNYAĞINDA GÖZLER YENİ SEZON ÜRETİMİNDE

Zeytinyağında ise Akdeniz ülkelerindeki kuraklık ve aşırı sıcaklıklar öne çıkıyor. Başta İspanya olmak üzere üretici ülkelerde yağış miktarı, yeni sezon üretiminin seyri açısından önem taşıyor.

Bölgede yaşanacak hava koşullarının üretim miktarına etkisi, önümüzdeki dönemde zeytinyağı fiyatlarının yönünü belirleyen unsurlardan biri olabilir.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER DE RİSK ALTINDA

Ispanak ve marul gibi yeşil yapraklı sebzelerde de hava koşulları üretimi doğrudan etkiliyor. Yüksek sıcaklık ve su sıkıntısı verimi düşürürken, zararlıların neden olduğu kayıplar da üreticilerin karşılaştığı sorunlar arasında bulunuyor.

Kış aylarına girilirken farklı tarım ürünlerinde yaşanan üretim kayıpları ve maliyet artışlarının, arz koşulları üzerinden market fiyatlarına yansıması bekleniyor.

İlgili Konular: #temel gıda ürünleri #kuraklık #Kış

İlgili Haberler

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu
500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hesaplandı: İşte bankaların güncel kazanç tablosu Enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyen yurttaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yeniden güncellendi. 500 bin TL'lik birikimin 32 günlük vade sonundaki net getirisi hesap türüne göre büyük farklılıklar göstererek 15 bin TL sınırına dayandı. Finans piyasalarındaki son verilere göre Türkiye Finans, Hayat Finans, Türk Ticaret Bankası, Vakıf Katılım, N Kolay ve DenizBank'ın tüm hesap kampanyalarındaki net kazanç tutarları netleşti.
Akaryakıt fiyatlarına yapılacak tarihi zam belli oldu: Eşel mobil sistemi sona eriyor
Akaryakıt fiyatlarına yapılacak tarihi zam belli oldu: Eşel mobil sistemi sona eriyor Akaryakıt fiyatlarında milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni dönem için geri sayım başladı. Eşel mobil uygulamasının sona ermesiyle birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatlarında ciddi zamlar gündeme gelirken, uluslararası petrol fiyatlarındaki hareketlilik zam tutarlarını doğrudan etkileyecek. Peki, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına ne kadar zam yapılacak? İşte tüm ayrıntılar...
Türk öğrenciler yurtdışında ne kadar para harcıyor? Milyarlarca dolarlık ekonomi ortaya çıktı
Türk öğrenciler yurtdışında ne kadar para harcıyor? Milyarlarca dolarlık ekonomi ortaya çıktı Türk öğrencilerin yurtdışı eğitim tercihlerindeki değişim, Türkiye’nin uluslararası eğitim ekonomisindeki payını da büyüttü. YEDAB’ın araştırmasına göre Türk öğrencilerin yurtdışında oluşturduğu doğrudan ekonomik hacim 2,0–2,8 milyar dolar seviyesine ulaşırken, Türkiye’ye gelen uluslararası öğrencilerin katkısıyla iki yönlü eğitim ekonomisinin büyüklüğü 4,9–5,7 milyar dolara çıktı.