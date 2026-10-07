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Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kurallar sil baştan: Yeni uygulama bugün yürürlüğe girdi
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Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kurallar sil baştan: Yeni uygulama bugün yürürlüğe girdi

7.10.2026 09:31:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kurallar sil baştan: Yeni uygulama bugün yürürlüğe girdi

Finansal işlemlerde kimlik tespiti sınırları yeniden düzenlendi. Bankalar, ödeme kuruluşları, sermaye piyasası kurumları ve kuyumcuları kapsayan değişiklikle nakit, döviz, kuyumculuk ve elektronik transferlerde uygulanacak eşikler yükseltilirken, dijital işlemlerde SMS ile kimlik doğrulamanın kapsamı da genişletildi.

Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kurallar sil baştan: Yeni uygulama bugün yürürlüğe girdi

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikle finansal işlemlerde kimlik tespitine ilişkin parasal sınırlar yeniden belirlendi.

Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kurallar sil baştan: Yeni uygulama bugün yürürlüğe girdi

Düzenleme; bankalar, finansman ve faktoring şirketleri, sermaye piyasası kurumları, portföy yönetim şirketleri, elektronik para ve ödeme kuruluşları ile kuyumcuları kapsıyor.

Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kurallar sil baştan: Yeni uygulama bugün yürürlüğe girdi

NAKİT, DÖVİZ VE KUYUMCULUK İŞLEMLERİNDE SINIR 370 BİN TL

Yeni düzenlemeyle nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kimlik tespiti yapılmasını gerektiren parasal sınır 185 bin TL’den 370 bin TL’ye çıkarıldı.

Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kurallar sil baştan: Yeni uygulama bugün yürürlüğe girdi

Buna göre tek bir işlemin veya birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarının 370 bin TL ve üzerinde olması halinde müşterinin ve müşteri adına hareket eden kişilerin kimlik bilgilerinin alınması ve doğrulanması gerekecek.

Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kurallar sil baştan: Yeni uygulama bugün yürürlüğe girdi

ELEKTRONİK TRANSFERLERDE LİMİT 30 BİN TL

Elektronik transferler, dijital kimlik tespiti ve basitleştirilmiş tedbirlerde uygulanan parasal sınır da artırıldı.

Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kurallar sil baştan: Yeni uygulama bugün yürürlüğe girdi

Daha önce 15 bin TL olan sınır, yeni düzenlemeyle 30 bin TL’ye yükseltildi.

Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kurallar sil baştan: Yeni uygulama bugün yürürlüğe girdi

SMS İLE KİMLİK DOĞRULAMA DÖNEMİ

Yönetmelik değişikliğiyle finans kuruluşlarının internet ve mobil kanallar üzerinden gerçekleştirdiği işlemlerde kullanılan müşteri doğrulama yöntemleri de yeniden düzenlendi.

Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kurallar sil baştan: Yeni uygulama bugün yürürlüğe girdi

Buna göre müşterinin kimliği, daha önce doğrulanmış cep telefonu numarasına gönderilen tek kullanımlık SMS doğrulama kodu aracılığıyla teyit edilebilecek.

Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kurallar sil baştan: Yeni uygulama bugün yürürlüğe girdi

Bu yöntemin kullanıldığı işlemlerde ayrıca imza örneği alınmayacak.

Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kurallar sil baştan: Yeni uygulama bugün yürürlüğe girdi

RİSK DÜZEYİNE UYGUN DOĞRULAMA ŞARTI

Finans kuruluşlarının kullanacağı kimlik doğrulama yönteminin işlemin niteliğine ve risk düzeyine uygun olması gerekecek.

Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kurallar sil baştan: Yeni uygulama bugün yürürlüğe girdi

Ayrıca yöntemin, işlemi gerçekleştiren kişinin daha önce kimliği tespit edilmiş müşteri olduğuna ilişkin yeterli güvence sağlaması ve yetkisiz kişilerin müşteri adına işlem yapması riskine karşı gerekli güvenlik önlemlerini içermesi şart olacak.

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