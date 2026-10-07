Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kurallar sil baştan: Yeni uygulama bugün yürürlüğe girdi

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikle finansal işlemlerde kimlik tespitine ilişkin parasal sınırlar yeniden belirlendi.

Düzenleme; bankalar, finansman ve faktoring şirketleri, sermaye piyasası kurumları, portföy yönetim şirketleri, elektronik para ve ödeme kuruluşları ile kuyumcuları kapsıyor.

NAKİT, DÖVİZ VE KUYUMCULUK İŞLEMLERİNDE SINIR 370 BİN TL Yeni düzenlemeyle nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kimlik tespiti yapılmasını gerektiren parasal sınır 185 bin TL’den 370 bin TL’ye çıkarıldı.

Buna göre tek bir işlemin veya birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarının 370 bin TL ve üzerinde olması halinde müşterinin ve müşteri adına hareket eden kişilerin kimlik bilgilerinin alınması ve doğrulanması gerekecek.

ELEKTRONİK TRANSFERLERDE LİMİT 30 BİN TL Elektronik transferler, dijital kimlik tespiti ve basitleştirilmiş tedbirlerde uygulanan parasal sınır da artırıldı.

Daha önce 15 bin TL olan sınır, yeni düzenlemeyle 30 bin TL’ye yükseltildi.

SMS İLE KİMLİK DOĞRULAMA DÖNEMİ Yönetmelik değişikliğiyle finans kuruluşlarının internet ve mobil kanallar üzerinden gerçekleştirdiği işlemlerde kullanılan müşteri doğrulama yöntemleri de yeniden düzenlendi.

Buna göre müşterinin kimliği, daha önce doğrulanmış cep telefonu numarasına gönderilen tek kullanımlık SMS doğrulama kodu aracılığıyla teyit edilebilecek.

Bu yöntemin kullanıldığı işlemlerde ayrıca imza örneği alınmayacak.

RİSK DÜZEYİNE UYGUN DOĞRULAMA ŞARTI Finans kuruluşlarının kullanacağı kimlik doğrulama yönteminin işlemin niteliğine ve risk düzeyine uygun olması gerekecek.