Nebati'den enflasyonla mücadeleye destek olun mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Birlikten Berekete" temasıyla konut sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarıyla yaptığı görüşmenin ardından temizlik sektöründe faaliyet yürüten iş insanları ile görüştü. Nebati, enflasyon mücadelesinde firmaların önemli bir yere sahip olduğunu belirten açıklamalar yaptı.

AA
16 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:34
Nebati'den enflasyonla mücadeleye destek olun mesajı
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Bakan Nebati, Twitter hesabından,temizlik sektörünün temsilcileriyle yaptıkları toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Nebati sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"Birlikten Berekete temasıyla gerçekleştirdiğimiz sektör bazlı görüşmelerimiz kapsamında temizlik sektöründe faaliyetini yürüten iş insanlarımız ile bir araya gelerek görüşmelerimizi sürdürdük.

 
 
 
 

Kamu olarak maliye politikası araçlarımızı etkin ve hızlı bir şekilde devreye aldığımız bu dönemde firmalarımızın da ortak mücadelemiz olan enflasyonla mücadelede atacağı tamamlayıcı nitelikteki cesur adımları önemsiyor ve değerli buluyoruz.

Tarihsel birikimlerimiz bize birlikten bereket doğduğunu öğretmiştir. Birlik içinde oldukça önümüzdeki engelleri de birlikte aşacak, daha müreffeh bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. "


Hazine ve Maliye Bakanı Hazine ve Maliye Bakanlığı nebati Nureddin Nebati

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