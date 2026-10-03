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Netflix Türkiye'den abonelik ücretlerine bir zam daha! İşte yeni fiyatlar...

Netflix Türkiye'den abonelik ücretlerine bir zam daha! İşte yeni fiyatlar...

3.10.2026 11:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Netflix Türkiye'den abonelik ücretlerine bir zam daha! İşte yeni fiyatlar...

Dijital yayın platformu Netflix, Türkiye'deki abonelik ücretlerine bir kez daha zam yaptı. Tüm üyelik paketlerini kapsayan fiyat artışının ardından en düşük abonelik ücreti 259,99 TL'ye yükselirken, Premium paketin aylık fiyatı 499,99 TL oldu.
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Dünyanın en çok kullanılan dijital yayın platformlarından Netflix, Türkiye'deki abonelik fiyatlarını yeniden güncelledi.

Platformun Temel, Standart ve Premium olmak üzere üç farklı abonelik paketinin tamamına zam yapıldı.

Yeni fiyatlandırmayla birlikte en düşük Netflix üyeliği 259,99 TL'ye, en yüksek üyelik ücreti ise 499,99 TL'ye çıktı.

NETFLIX ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Netflix'in açıkladığı yeni fiyat tarifesine göre abonelik paketlerindeki değişiklikler şöyle:

  • Temel Plan: 189,99 TL'den 259,99 TL'ye yükseldi.
  • Standart Plan: 289,99 TL'den 389,99 TL'ye yükseldi.
  • Premium Plan: 379,99 TL'den 499,99 TL'ye yükseldi.

Yeni fiyatlarla birlikte Temel pakete 70 TL, Standart pakete 100 TL, Premium pakete ise 120 TL zam yapılmış oldu.

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EN YÜKSEK ZAM TEMEL PAKETE GELDİ

Abonelik ücretlerindeki artış oranları da dikkat çekti.

Temel paketin fiyatı yaklaşık yüzde 36,8 artarken, Standart pakete yüzde 34,5, Premium pakete ise yüzde 31,6 oranında zam yapıldı.

Böylece oransal olarak en yüksek fiyat artışı, platformun en düşük ücretli abonelik seçeneği olan Temel pakette gerçekleşti.

NETFLIX'İN YILLIK ABONELİK MALİYETİ NE KADAR?

Yeni fiyat tarifesiyle birlikte Netflix aboneliğinin yıllık maliyeti de yükseldi.

12 ay boyunca aynı fiyatların geçerli olması halinde abonelerin ödeyeceği toplam tutarlar şöyle:

  • Temel Plan: 3.119,88 TL
  • Standart Plan: 4.679,88 TL
  • Premium Plan: 5.999,88 TL

Netflix'in 1080p çözünürlük sunan Standart paketini tercih eden bir kullanıcının yıllık abonelik maliyeti 4 bin 679 lirayı aşarken, 4K çözünürlük sunan Premium paketin yıllık maliyeti yaklaşık 6 bin liraya ulaştı.

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