New York borsası Powell'ın Jackson Hole'de yapacağı konuşma öncesi yatay seyirle açıldı
New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesi haftanın son işlem gününe yatay seyirle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,12 artarak 33.333,36 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artışla 4.199,75 puana tırmanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,07 azalarak 12.630,58 puana geriledi.
Fed Başkanı Powell'ın gelecek dönem para politikalarına ilişkin Jackson Hole'de yapacağı değerlendirmeler öncesi endeksler, açılışta yatay bir seyir izledi.
POWELL'IN KONUŞMADA ENFLASYONLA MÜCADELE TAAHHÜDÜNÜ YİNELEMESİ BEKLENİYOR
Analistler, piyasaların Powell'ın Jackson Hole'de yapacağı konuşmaya odaklandığını, Powell'ın bugün yapacağı konuşmada enflasyonla mücadele taahhüdünü yinelemesinin beklendiğini belirtti.
Powell'ın konuşmasında satır aralarında verilecek mesajların tonunun fiyatlamalara yön vermesinin beklendiği kaydedildi.
Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de kişisel gelirler temmuzda yüzde 0,2 ve kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,1 artarak piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi.
Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 6,3'lük yükseliş kaydetti. Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 4,6 arttı.
ABD'de öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı da temmuzda aylık yüzde 9,7 azalışla 89,1 milyar dolara gerileyerek daralma gösterdi.
Video Haberler
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
- 2 çocuklu taksici Dilek, Trabzon yollarında
- Esenyurt'ta can pazarı kamerada
- Yakayı işte böyle ele verdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanatçı Gülşen cezaevine teslim edildi
- Erdoğan o davayı kaybetti
- Ersan Şen'den, Gülşen'in tutuklanmasına ilk yorum
- Müstehcen görüntülerin ardından istifa etti
- 'Gülşen'i tutuklamaya sevk eden o savcı...'
- Ağrı İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven görevden uzaklaştırıldı
- Meral Akşener: 'O şerefsizi Saray'da ağırladılar'
- İsmail Küçükkaya'nın yerine gelen isim belli oldu
- Sosyal medya Gülşen için ayağa kalktı
- 'Eskiden bir dostunuz olan şahsımın...'