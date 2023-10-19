Nokia 14 bine yakın çalışanını işten çıkaracak

Yayınlanma: 19.10.2023 - 10:01

Güncelleme: 19.10.2023 - 10:01

Finlandiyalı telekomünikasyon ekipmanı üreticisi Nokia üçüncü çeyrekte satışlarının yüzde 20 düşmesinin ardından yeni maliyeti kısma planı kapsamında 14 bine kadar çalışanı işten çıkaracağını açıkladı.

Şirket, Kuzey Amerika başta olmak üzere çeşitli pazarlarda 5G ekipman satışlarının yavaşlamasıyla üçüncü çeyrekte 4,98 milyar Euro gelir elde etti. Şirketin satış gelirleri geçen yıl aynı dönem 6,24 milyar Euro seviyesindeydi.

Nokia, faaliyet kâr marjını 2026’ya kadar en az yüzde 14’e çıkarmak için 800 milyon Euro ile 1,2 milyar Euro arasında tasarruf etmeyi planlıyor.

Şirket bugün yaptığı açıklamada maliyeti kısma planı kapsamında şu anki 86 BİN çalışan sayısının 72 bin 77 bin arasına ineceğini belirtti.