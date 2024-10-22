Analistlerden çılgın tahmin! O yatırım aracı 1 yıl içinde 4 katına çıkacak: Tüm senaryolar sıralandı...

Yayınlanma: 22.10.2024 - 17:40

Güncelleme: 22.10.2024 - 17:40

Bitcoin’in haftalık yüzde 9,84'lük güçlü artışı, Mart 2024'ten bu yana süregelen trendin üzerinde belirgin bir kırılma yarattı. Bu gelişmeler doğrultusunda 21st Capital'in kurucu ortağı Sina, kendi modeline dayanarak Bitcoin fiyatının 2025 için en düşük konsolidasyon aralığına girdiğini ifade etti.

Sina, Bitcoin'in fiyat olasılıklarını sınıflandırdığı çalışmasında 2025 yılı için üç farklı bölge tanımladı. Bu bölgeler “soğuk”, “sıcak” ve “aşırı sıcak” olarak adlandırıldı.

Mevcut fiyatı da kapsayan 2025 yılı için “soğuk” bölge, yüzde 33'lük dilimin altında 55.000 ila 85.000 dolar aralığında yer alıyor. Analist, mavi trendi BTC için en kötü senaryo olarak değerlendirdi.

“Sıcak” bölge, yüzde 33 ila yüzde 66 arasındaki dilimde 85 bin ila 136 bin dolar arası bir fiyat aralığını kapsıyor. Sina, BTC'nin tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşması ve yeni fiyat keşifleri yapması beklenen bu dönemde bireysel yatırımcıların bu aralıkta kripto paralara aşırı ilgi göstereceğini öngörüyor. Yatırımcıların, bu seviyelerde aşırı maruz kalma ile pozisyon alacaklarını belirtti.

“Aşırı sıcak” bölge ise yüzde 66 ila yüzde 99 arasında, BTC’nin 2025 yılının sonuna kadar 136 bin ila 285 bin dolar arasında en yüksek fiyat aralığını gösteriyor.

BITCOIN’İN 68 BİN 500 DOLARDA DESTEĞE İHTİYACI VAR

IntoTheBlock, Bitcoin’in 68 bin 500 dolar seviyesinin tarihsel önemine vurgu yaptı. BTC, 2021 yılında 68 bin ila 69 bin dolar arasında zirve yaparak önceki boğa piyasalarında tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmıştı. Mevcut veriler, 320 binden fazla aktif adresin ilk Bitcoin alımını bu seviyelerde gerçekleştirdiğini gösteriyor. Bu adreslerin yüzde 68'inden fazlası BTC'yi ortalama 68 bin 572 dolardan almış durumda. Bu nedenle Bitcoin, yatırımcı ilgisi doğrultusunda daha yüksek zaman dilimlerinde bu seviyelerde potansiyel destek oluşturabilir.

Ancak Bitcoin, şu anda günlük yüzde 3'lük bir düşüşle 67 bin dolara kadar geriledi. Dört saatlik grafikte BTC, 67 bin dolar direnç seviyesine karşılık gelen 50 günlük EMA seviyesinden destek buluyor.