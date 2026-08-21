Ocak 2027 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte masadaki yeni hesaplamalar

Ekonomik koşullar altında gelirlerini korumaya çalışan milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretli çalışan, Ocak 2027'de maaşlarına yansıyacak enflasyon farkı ve zam oranlarını yakından takip ediyor.

Yıl sonu enflasyon tahminlerinin güncellenmesiyle birlikte, Temmuz-Aralık 2026 dönemi için geçerli olacak 6 aylık enflasyon verisine dair beklentiler de değişti.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon oranında zam alırken; memur ve memur emeklilerinin zammı, toplu sözleşme gereği yüzde 5'lik net artışa ilave edilecek enflasyon farkıyla (yüzde 7'yi aşan kısım) belirleniyor.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE ZAM ORANLARI Ocak 2027 maaş artışlarında Merkez Bankası'nın (yüzde 28) ve Piyasa Katılımcıları Anketi'nin (yüzde 29,43) yıl sonu enflasyon hedefleri baz alınıyor.

Bu iki farklı senaryoya göre ortaya çıkan muhtemel zam oranları küçükten büyüğe doğru şu şekilde:

Memur ve Memur Emeklisi Merkez Bankası Tahmini Beklenen 6 Aylık Enflasyon: Yüzde 8,70 Enflasyon Farkı: 1,59 Puan Toplam Zam Oranı: Yüzde 6,67

Memur ve Memur Emeklisi Piyasa Beklentisi Beklenen 6 Aylık Enflasyon: Yüzde 9,91 Enflasyon Farkı: 2,72 Puan Toplam Zam Oranı: Yüzde 7,86

SSK ve Bağ-Kur Emeklisi Merkez Bankası Tahmini Beklenen 6 Aylık Enflasyon: Yüzde 8,70 Toplam Zam Oranı: Yüzde 8,70

SSK ve Bağ-Kur Emeklisi Piyasa Beklentisi Beklenen 6 Aylık Enflasyon: Yüzde 9,91 Toplam Zam Oranı: Yüzde 9,91

Not: Geçmiş dönemlerde memur emeklileri ile SSK/Bağ-Kur emeklileri arasında 6-6,5 puana kadar çıkan zam makasının, yeni dönemde 1-2 puan seviyesine kadar gerilemesi bekleniyor.

OCAK 2027 EN DÜŞÜK MAAŞ TAHMİNLERİ LİSTESİ Mevcut tahminler doğrultusunda, şu an 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığı ile mevcut memur maaşlarının Ocak 2027'de ulaşabileceği muhtemel seviyeler hesaplandı.

Farklı senaryolara göre ortaya çıkan en düşük maaş tutarları küçükten büyüğe doğru şu şekilde:

En Düşük SSK ve Bağ-Kur Emekli Aylığı Merkez Bankası Senaryosu Beklenen Zam: Yüzde 8,70 Tahmini Maaş: 25.601 TL

En Düşük SSK ve Bağ-Kur Emekli Aylığı Piyasa Senaryosu Beklenen Zam: Yüzde 9,91 Tahmini Maaş: 25.886 TL

En Düşük Memur Emeklisi Aylığı Merkez Bankası Senaryosu Beklenen Zam: Yüzde 6,67 Tahmini Maaş: 33.630 TL

En Düşük Memur Emeklisi Aylığı Piyasa Senaryosu Beklenen Zam: Yüzde 7,86 Tahmini Maaş: 34.005 TL

En Düşük Memur Maaşı Merkez Bankası Senaryosu Beklenen Zam: Yüzde 6,67 Tahmini Maaş: 74.908 TL

En Düşük Memur Maaşı Piyasa Senaryosu Beklenen Zam: Yüzde 7,86 Tahmini Maaş: 75.774 TL

ASGARİ ÜCRET İÇİN YÜZDE 30 BEKLENTİSİ Yıl sonu enflasyon verileri yalnızca memur ve emekli maaşlarını değil, aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararlarını da dolaylı olarak etkiliyor.

Enflasyon oranı asgari ücreti doğrudan yasal bir formülle belirlemese de, masadaki en güçlü referans noktalarından birini oluşturuyor.

Ekonomistlerin mevcut değerlendirmelerine göre, 2027 yılı asgari ücret artışının yüzde 30 civarında bir oranla şekillenmesi bekleniyor.