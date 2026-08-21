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Ocak 2027 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte masadaki yeni hesaplamalar
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Ocak 2027 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte masadaki yeni hesaplamalar

21.08.2026 10:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Ocak 2027 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte masadaki yeni hesaplamalar

Ocak 2027’de emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları için yeni hesaplamalar şekillenmeye başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon tahminleri ışığında, milyonlarca yurttaşın alacağı zam oranları netleşiyor. Mevcut öngörülere göre memur ve memur emeklilerinin aylıkları yüzde 6,67 seviyelerinden başlarken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde bu oran yüzde 9,91 seviyelerine kadar çıkıyor. Peki, emekli ve memur zammı için masadaki rakamlar neler? İşte tüm ayrıntılar...

Ocak 2027 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte masadaki yeni hesaplamalar

Ekonomik koşullar altında gelirlerini korumaya çalışan milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretli çalışan, Ocak 2027'de maaşlarına yansıyacak enflasyon farkı ve zam oranlarını yakından takip ediyor.

Ocak 2027 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte masadaki yeni hesaplamalar

Yıl sonu enflasyon tahminlerinin güncellenmesiyle birlikte, Temmuz-Aralık 2026 dönemi için geçerli olacak 6 aylık enflasyon verisine dair beklentiler de değişti.

Ocak 2027 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte masadaki yeni hesaplamalar

SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon oranında zam alırken; memur ve memur emeklilerinin zammı, toplu sözleşme gereği yüzde 5'lik net artışa ilave edilecek enflasyon farkıyla (yüzde 7'yi aşan kısım) belirleniyor.

Ocak 2027 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte masadaki yeni hesaplamalar

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE ZAM ORANLARI

Ocak 2027 maaş artışlarında Merkez Bankası'nın (yüzde 28) ve Piyasa Katılımcıları Anketi'nin (yüzde 29,43) yıl sonu enflasyon hedefleri baz alınıyor.

Ocak 2027 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte masadaki yeni hesaplamalar

Bu iki farklı senaryoya göre ortaya çıkan muhtemel zam oranları küçükten büyüğe doğru şu şekilde:

Ocak 2027 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte masadaki yeni hesaplamalar

Memur ve Memur Emeklisi Merkez Bankası Tahmini

Beklenen 6 Aylık Enflasyon: Yüzde 8,70

Enflasyon Farkı: 1,59 Puan

Toplam Zam Oranı: Yüzde 6,67

Ocak 2027 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte masadaki yeni hesaplamalar

Memur ve Memur Emeklisi Piyasa Beklentisi

Beklenen 6 Aylık Enflasyon: Yüzde 9,91

Enflasyon Farkı: 2,72 Puan

Toplam Zam Oranı: Yüzde 7,86

Ocak 2027 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte masadaki yeni hesaplamalar

SSK ve Bağ-Kur Emeklisi Merkez Bankası Tahmini

Beklenen 6 Aylık Enflasyon: Yüzde 8,70

Toplam Zam Oranı: Yüzde 8,70

Ocak 2027 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte masadaki yeni hesaplamalar

SSK ve Bağ-Kur Emeklisi Piyasa Beklentisi

Beklenen 6 Aylık Enflasyon: Yüzde 9,91

Toplam Zam Oranı: Yüzde 9,91

Ocak 2027 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte masadaki yeni hesaplamalar

Not: Geçmiş dönemlerde memur emeklileri ile SSK/Bağ-Kur emeklileri arasında 6-6,5 puana kadar çıkan zam makasının, yeni dönemde 1-2 puan seviyesine kadar gerilemesi bekleniyor.

Ocak 2027 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte masadaki yeni hesaplamalar

OCAK 2027 EN DÜŞÜK MAAŞ TAHMİNLERİ LİSTESİ

Mevcut tahminler doğrultusunda, şu an 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığı ile mevcut memur maaşlarının Ocak 2027'de ulaşabileceği muhtemel seviyeler hesaplandı.

Ocak 2027 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte masadaki yeni hesaplamalar

Farklı senaryolara göre ortaya çıkan en düşük maaş tutarları küçükten büyüğe doğru şu şekilde:

Ocak 2027 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte masadaki yeni hesaplamalar

En Düşük SSK ve Bağ-Kur Emekli Aylığı Merkez Bankası Senaryosu

Beklenen Zam: Yüzde 8,70

Tahmini Maaş: 25.601 TL

Ocak 2027 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte masadaki yeni hesaplamalar

En Düşük SSK ve Bağ-Kur Emekli Aylığı Piyasa Senaryosu

Beklenen Zam: Yüzde 9,91

Tahmini Maaş: 25.886 TL

Ocak 2027 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte masadaki yeni hesaplamalar

En Düşük Memur Emeklisi Aylığı Merkez Bankası Senaryosu

Beklenen Zam: Yüzde 6,67

Tahmini Maaş: 33.630 TL

Ocak 2027 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte masadaki yeni hesaplamalar

En Düşük Memur Emeklisi Aylığı Piyasa Senaryosu

Beklenen Zam: Yüzde 7,86

Tahmini Maaş: 34.005 TL

Ocak 2027 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte masadaki yeni hesaplamalar

En Düşük Memur Maaşı Merkez Bankası Senaryosu

Beklenen Zam: Yüzde 6,67

Tahmini Maaş: 74.908 TL

Ocak 2027 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte masadaki yeni hesaplamalar

En Düşük Memur Maaşı Piyasa Senaryosu

Beklenen Zam: Yüzde 7,86

Tahmini Maaş: 75.774 TL

Ocak 2027 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte masadaki yeni hesaplamalar

ASGARİ ÜCRET İÇİN YÜZDE 30 BEKLENTİSİ

Yıl sonu enflasyon verileri yalnızca memur ve emekli maaşlarını değil, aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararlarını da dolaylı olarak etkiliyor.

Ocak 2027 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte masadaki yeni hesaplamalar

Enflasyon oranı asgari ücreti doğrudan yasal bir formülle belirlemese de, masadaki en güçlü referans noktalarından birini oluşturuyor.

Ocak 2027 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte masadaki yeni hesaplamalar

Ekonomistlerin mevcut değerlendirmelerine göre, 2027 yılı asgari ücret artışının yüzde 30 civarında bir oranla şekillenmesi bekleniyor.

Ocak 2027 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte masadaki yeni hesaplamalar

Hem memur ve emekli maaşları hem de asgari ücret için kesin rakamlar, yılın son çeyreğindeki resmi verilerin açıklanması ve yasal düzenlemelerin Meclis'ten geçmesiyle resmiyet kazanacak.

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