Ocak 2027 emekli zammı için 3 senaryo: Maaşlar ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin Ocak 2027’de alacağı zam oranına ilişkin hesaplamalar hız kazandı.

TÜİK’in eylül ayı enflasyonunu açıklamasıyla yılın ikinci yarısına ilişkin ilk üç aylık veri tamamlandı. Temmuz, ağustos ve eylül aylarında gerçekleşen enflasyonun ardından SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin üç aylık kümülatif zam oranı yüzde 5,57’ye ulaştı.

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin kesin zam oranı, temmuz-aralık döneminde oluşacak altı aylık enflasyona göre belirlenecek. Ekim, kasım ve aralık ayı verilerinin açıklanmasının ardından Ocak 2027 artışı netleşecek.

EMEKLİ ZAMMINDA ÜÇ FARKLI SENARYO Yıl sonu enflasyonuna ilişkin güncel tahminler, emekli maaşlarında üç farklı zam senaryosunu ortaya çıkarıyor.

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Ocak 2027 zammının yüzde 8,70 olması bekleniyor.

Orta Vadeli Program’da yer alan yüzde 28,4’lük yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi durumunda zam oranı yüzde 9,04’e çıkıyor.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki yüzde 29,61’lik yıl sonu enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi halinde ise SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı yüzde 10,06’ya ulaşıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI OTOMATİK ARTMAYACAK Halen 23 bin 552 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı, kök aylıktan farklı olarak kanunla belirleniyor.

Bu nedenle SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine uygulanacak altı aylık enflasyon farkı, en düşük emekli aylığını kendiliğinden artırmayacak. Taban aylığın yükseltilmesi için Meclis’te yeni bir yasal düzenleme yapılması gerekecek.

En düşük emekli aylığının SSK ve BAĞ-KUR zam oranında artırılması halinde ise üç farklı rakam ortaya çıkıyor.

Yüzde 8,70’lik senaryoda taban aylığın yaklaşık 25 bin 600 liraya, yüzde 9,04’lük senaryoda 25 bin 680 liraya, yüzde 10,06’lık senaryoda ise yaklaşık 25 bin 922 liraya yükselmesi bekleniyor.

MEMUR EMEKLİLERİNDE HESAP FARKLI Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 zammında ise toplu sözleşme farkı nedeniyle farklı bir hesaplama yapılacak.

2026’nın ikinci yarısında verilen yüzde 7’lik toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkına, 2027’nin ilk yarısı için belirlenen yüzde 5’lik toplu sözleşme artışı eklenecek.

Mevcut üç senaryoya göre memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027’de alacağı zam oranının yüzde 6,66 ile yüzde 8,01 arasında değişmesi bekleniyor.

Halen 31 bin 527 lira olan en düşük memur emekli aylığının da senaryolara göre yaklaşık 33 bin 628 lira ile 34 bin 51 lira arasında olması öngörülüyor.