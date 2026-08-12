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Ocak 2027 emekli zammı için üç rakam masada: Yeni maaşlar ne kadar olacak?
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Ocak 2027 emekli zammı için üç rakam masada: Yeni maaşlar ne kadar olacak?

12.08.2026 10:54:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Ocak 2027 emekli zammı için üç rakam masada: Yeni maaşlar ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı zam oranını belirleyecek altı aylık sürecin ilk adımı atıldı. Geçtiğimiz temmuz ayında en düşük aylıkları 23 bin 552 TL'ye yükseltilen milyonlarca yurttaş, yeni yılda maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Ekonomik beklentiler ve yıl sonu enflasyon hedefleri doğrultusunda emekli maaşları için 3 farklı senaryo netleşti.

Ocak 2027 emekli zammı için üç rakam masada: Yeni maaşlar ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin gelirini doğrudan belirleyen enflasyon verilerinde yeni dönem başladı. Ocak 2027'de uygulanacak olan emekli maaş zammı, temmuz ile aralık aylarını kapsayan altı aylık enflasyon farkının kesinleşmesiyle ortaya çıkacak.

Ocak 2027 emekli zammı için üç rakam masada: Yeni maaşlar ne kadar olacak?

TÜİK tarafından açıklanan yüzde 1,78'lik temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bu uzun hesaplama maratonunun ilk ve en temel verisi olarak kayıtlara geçti.

Ocak 2027 emekli zammı için üç rakam masada: Yeni maaşlar ne kadar olacak?

Nihai zam oranı, önümüzdeki beş ay boyunca açıklanacak yeni enflasyon rakamlarının bu veriye eklenmesiyle kesinleşecek.

Ocak 2027 emekli zammı için üç rakam masada: Yeni maaşlar ne kadar olacak?

ALTI AYLIK ZAM HESABI İÇİN İLK VERİ GELDİ

Sosyal güvenlik mevzuatına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yılın ocak ve temmuz aylarında bir önceki altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranı kadar zam alıyor.

Ocak 2027 emekli zammı için üç rakam masada: Yeni maaşlar ne kadar olacak?

Geçen temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine altı aylık enflasyon farkı olan yüzde 17,76 oranında zam yapılmış ve Meclis'te kabul edilen yasal düzenleme ile en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL olarak belirlenmişti.

Ocak 2027 emekli zammı için üç rakam masada: Yeni maaşlar ne kadar olacak?

Şimdi ise gözler, bu taban aylığın ve diğer tüm kök maaşların 2027 yılının başında hangi seviyeye çıkacağına çevrildi.

Ocak 2027 emekli zammı için üç rakam masada: Yeni maaşlar ne kadar olacak?

OCAK 2027 İÇİN MASADAKİ 3 FARKLI ZAM SENARYOSU

Henüz altı aylık sürecin başında olunmasına rağmen, ekonomi kurumlarının yıl sonu enflasyon beklentileri doğrultusunda Ocak 2027 için üç farklı zam senaryosu öne çıkıyor. Beklentiler şu şekilde şekilleniyor:

Ocak 2027 emekli zammı için üç rakam masada: Yeni maaşlar ne kadar olacak?

Birinci Senaryo: Resmi makamların yıl sonu enflasyon hedefinin birebir gerçekleşmesi halinde, emekli zam oranının yaklaşık yüzde 7 seviyesinde kalabileceği hesaplanıyor.

Ocak 2027 emekli zammı için üç rakam masada: Yeni maaşlar ne kadar olacak?

İkinci Senaryo: Ekonomi yönetiminin yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki beklentiler doğrultusunda, altı aylık enflasyonun (dolayısıyla emekli zammının) yüzde 9,72 seviyesinde gerçekleşebileceği öngörülüyor.

Ocak 2027 emekli zammı için üç rakam masada: Yeni maaşlar ne kadar olacak?

Üçüncü Senaryo: Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ve İstanbul Üniversitesi'nin ortaklaşa hazırladığı ekonomik görünüm tahminlerine göre ise zam oranının yüzde 10,67 seviyesine kadar ulaşabileceği değerlendiriliyor.

Ocak 2027 emekli zammı için üç rakam masada: Yeni maaşlar ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Uzmanların enflasyon tahminleri üzerinden yaptığı hesaplamalara göre, halihazırda 23 bin 552 TL olan taban aylığın Ocak 2027'de ulaşacağı muhtemel rakamlar şu şekilde sıralanıyor:

Ocak 2027 emekli zammı için üç rakam masada: Yeni maaşlar ne kadar olacak?

YÜZDE 7 ZAM SENARYOSU (Resmi Hedeflere Göre)

Beklenen Zam Oranı: Yüzde 7,00

Tahmini En Düşük Maaş: 25.201 TL

Ocak 2027 emekli zammı için üç rakam masada: Yeni maaşlar ne kadar olacak?

YÜZDE 9,72 ZAM SENARYOSU (Piyasa Beklentisine Göre)

Beklenen Zam Oranı: Yüzde 9,72

Tahmini En Düşük Maaş: 25.841 TL

Ocak 2027 emekli zammı için üç rakam masada: Yeni maaşlar ne kadar olacak?

YÜZDE 10,67 ZAM SENARYOSU (FKB Tahminine Göre)

Beklenen Zam Oranı: Yüzde 10,67

Tahmini En Düşük Maaş: 26.065 TL

Ocak 2027 emekli zammı için üç rakam masada: Yeni maaşlar ne kadar olacak?

KESİN RAKAMLAR ARALIK ENFLASYONUYLA NETLEŞECEK

Taban aylığın dışında kalan diğer maaş dilimlerindeki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına da, aralık ayında kesinleşecek olan altı aylık enflasyon oranı doğrultusunda aynı yüzdelik zamlar uygulanacak.

Ocak 2027 emekli zammı için üç rakam masada: Yeni maaşlar ne kadar olacak?

Ocak 2027'de uygulanacak kesin zam oranının belirlenmesi için ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin TÜFE verilerinin açıklanması beklenecek. Altı aylık sürecin tamamlanmasıyla birlikte emeklilerin yeni yılda alacağı kuruşu kuruşuna zamlı maaşlar netleşmiş olacak.

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