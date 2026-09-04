Ocak 2027 memur ve emekli zammı için 4 farklı senaryo: İşte kuruşu kuruşuna yeni maaş tahminleri

Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında ise yüzde 1,84 olarak açıklanan enflasyon verileriyle birlikte yılın ikinci yarısına ilişkin ilk iki aylık toplam enflasyon yüzde 3,66'ya ulaştı.

Memur ve emeklilerin 2027 yılının başında alacağı kesin zam oranının belli olması için eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ait enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.

Dört aylık kritik verinin ardından milyonlarca yurttaşın cebine girecek olan net tutarlar resmiyet kazanacak.

ZAM HESAPLAMASINDA TEMEL KRİTERLER NELER? Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli ve memur maaş artışlarında uygulanan formüller farklılık gösteriyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında, yılın ikinci yarısında (Temmuz-Aralık) gerçekleşen 6 aylık toplam enflasyon oranı doğrudan baz alınıyor.

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında ise durum farklı işliyor. Bu gruptaki yurttaşların aylıklarına, yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammına ek olarak oluşan enflasyon farkı ilave ediliyor.

Yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden yapılan güncel hesaplamalarda, zam oranlarının yüzde 6,67 ile yüzde 10,8 arasında değişebileceği öngörülüyor.

OCAK 2027 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI TAHMİNLERİ LİSTESİ Ekonomik beklenti anketleri ve kurum tahminleri doğrultusunda, Ocak 2027'de geçerli olması beklenen muhtemel zam oranları ile en düşük maaş tablosu şu şekilde:

MERKEZ BANKASI TAHMİNİ Yıl Sonu Enflasyon: Yüzde 28 Memur ve Memur Emeklisi Zam Oranı: Yüzde 6,67 SSK ve Bağ-Kur Zam Oranı: Yüzde 8,7

En Düşük Memur Maaşı: 74.908 TL En Düşük Memur Emeklisi: 33.630 TL En Düşük SSK ve Bağ-Kur: 25.601 TL

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ Yıl Sonu Enflasyon: Yüzde 29,43 Memur ve Memur Emeklisi Zam Oranı: Yüzde 7,86 SSK ve Bağ-Kur Zam Oranı: Yüzde 9,91

En Düşük Memur Maaşı: 75.744 TL En Düşük Memur Emeklisi: 34.005 TL En Düşük SSK ve Bağ-Kur: 25.886 TL

AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ Yıl Sonu Enflasyon: Yüzde 29,49 Memur ve Memur Emeklisi Zam Oranı: Yüzde 7,91 SSK ve Bağ-Kur Zam Oranı: Yüzde 9,97

En Düşük Memur Maaşı: 75.779 TL En Düşük Memur Emeklisi: 34.021 TL En Düşük SSK ve Bağ-Kur: 25.900 TL

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ TAHMİNİ Yıl Sonu Enflasyon: Yüzde 30,47 Memur ve Memur Emeklisi Zam Oranı: Yüzde 8,73 SSK ve Bağ-Kur Zam Oranı: Yüzde 10,8