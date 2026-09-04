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Ocak 2027 memur ve emekli zammı için 4 farklı senaryo: İşte kuruşu kuruşuna yeni maaş tahminleri
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Ocak 2027 memur ve emekli zammı için 4 farklı senaryo: İşte kuruşu kuruşuna yeni maaş tahminleri

4.09.2026 10:45:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Ocak 2027 memur ve emekli zammı için 4 farklı senaryo: İşte kuruşu kuruşuna yeni maaş tahminleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuz ve ağustos aylarında açıklanan enflasyon oranlarının ardından gözler Ocak 2027'de yapılacak memur ve emekli maaş zammına çevrildi. Peki en düşük emekli maaşı için masadaki senaryolar neler? İşte kuruşu kuruşuna tam liste...

Ocak 2027 memur ve emekli zammı için 4 farklı senaryo: İşte kuruşu kuruşuna yeni maaş tahminleri

Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında ise yüzde 1,84 olarak açıklanan enflasyon verileriyle birlikte yılın ikinci yarısına ilişkin ilk iki aylık toplam enflasyon yüzde 3,66'ya ulaştı.

Ocak 2027 memur ve emekli zammı için 4 farklı senaryo: İşte kuruşu kuruşuna yeni maaş tahminleri

Memur ve emeklilerin 2027 yılının başında alacağı kesin zam oranının belli olması için eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ait enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.

Ocak 2027 memur ve emekli zammı için 4 farklı senaryo: İşte kuruşu kuruşuna yeni maaş tahminleri

Dört aylık kritik verinin ardından milyonlarca yurttaşın cebine girecek olan net tutarlar resmiyet kazanacak.

Ocak 2027 memur ve emekli zammı için 4 farklı senaryo: İşte kuruşu kuruşuna yeni maaş tahminleri

ZAM HESAPLAMASINDA TEMEL KRİTERLER NELER?

Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli ve memur maaş artışlarında uygulanan formüller farklılık gösteriyor.

Ocak 2027 memur ve emekli zammı için 4 farklı senaryo: İşte kuruşu kuruşuna yeni maaş tahminleri

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında, yılın ikinci yarısında (Temmuz-Aralık) gerçekleşen 6 aylık toplam enflasyon oranı doğrudan baz alınıyor.

Ocak 2027 memur ve emekli zammı için 4 farklı senaryo: İşte kuruşu kuruşuna yeni maaş tahminleri

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında ise durum farklı işliyor. Bu gruptaki yurttaşların aylıklarına, yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammına ek olarak oluşan enflasyon farkı ilave ediliyor.

Ocak 2027 memur ve emekli zammı için 4 farklı senaryo: İşte kuruşu kuruşuna yeni maaş tahminleri

Yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden yapılan güncel hesaplamalarda, zam oranlarının yüzde 6,67 ile yüzde 10,8 arasında değişebileceği öngörülüyor.

Ocak 2027 memur ve emekli zammı için 4 farklı senaryo: İşte kuruşu kuruşuna yeni maaş tahminleri

OCAK 2027 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI TAHMİNLERİ LİSTESİ

Ekonomik beklenti anketleri ve kurum tahminleri doğrultusunda, Ocak 2027'de geçerli olması beklenen muhtemel zam oranları ile en düşük maaş tablosu şu şekilde:

Ocak 2027 memur ve emekli zammı için 4 farklı senaryo: İşte kuruşu kuruşuna yeni maaş tahminleri

MERKEZ BANKASI TAHMİNİ

Yıl Sonu Enflasyon: Yüzde 28

Memur ve Memur Emeklisi Zam Oranı: Yüzde 6,67

SSK ve Bağ-Kur Zam Oranı: Yüzde 8,7

Ocak 2027 memur ve emekli zammı için 4 farklı senaryo: İşte kuruşu kuruşuna yeni maaş tahminleri

En Düşük Memur Maaşı: 74.908 TL

En Düşük Memur Emeklisi: 33.630 TL

En Düşük SSK ve Bağ-Kur: 25.601 TL

Ocak 2027 memur ve emekli zammı için 4 farklı senaryo: İşte kuruşu kuruşuna yeni maaş tahminleri

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

Yıl Sonu Enflasyon: Yüzde 29,43

Memur ve Memur Emeklisi Zam Oranı: Yüzde 7,86

SSK ve Bağ-Kur Zam Oranı: Yüzde 9,91

Ocak 2027 memur ve emekli zammı için 4 farklı senaryo: İşte kuruşu kuruşuna yeni maaş tahminleri

En Düşük Memur Maaşı: 75.744 TL

En Düşük Memur Emeklisi: 34.005 TL

En Düşük SSK ve Bağ-Kur: 25.886 TL

Ocak 2027 memur ve emekli zammı için 4 farklı senaryo: İşte kuruşu kuruşuna yeni maaş tahminleri

AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ

Yıl Sonu Enflasyon: Yüzde 29,49

Memur ve Memur Emeklisi Zam Oranı: Yüzde 7,91

SSK ve Bağ-Kur Zam Oranı: Yüzde 9,97

Ocak 2027 memur ve emekli zammı için 4 farklı senaryo: İşte kuruşu kuruşuna yeni maaş tahminleri

En Düşük Memur Maaşı: 75.779 TL

En Düşük Memur Emeklisi: 34.021 TL

En Düşük SSK ve Bağ-Kur: 25.900 TL

Ocak 2027 memur ve emekli zammı için 4 farklı senaryo: İşte kuruşu kuruşuna yeni maaş tahminleri

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ TAHMİNİ

Yıl Sonu Enflasyon: Yüzde 30,47

Memur ve Memur Emeklisi Zam Oranı: Yüzde 8,73

SSK ve Bağ-Kur Zam Oranı: Yüzde 10,8

Ocak 2027 memur ve emekli zammı için 4 farklı senaryo: İşte kuruşu kuruşuna yeni maaş tahminleri

En Düşük Memur Maaşı: 76.355 TL

En Düşük Memur Emeklisi: 34.279 TL

En Düşük SSK ve Bağ-Kur: 26.096 TL

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