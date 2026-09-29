Odun ve kömür fiyatları yurttaşı isyan ettiriyor: 'Yapacak bir şey yok, donacağız'

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde geçen sene tonu 4 bin 500 lira olan dut odunu bu sene 5 bin 500 liradan, 6 bin 500 olan meşe odunu ise 7 bin 500 liradan satılıyor.

Alım gücü düşük bazı yurttaşlar odun alamayacaklarını söyleyerek, bu kışı battaniyenin altında geçireceklerini ifade etti.

"PARA YOK, ÜŞÜYECEĞİZ VALLAHİ"

Yaşlılık aylığı ile geçindiğini belirten bir yurttaş, "Odun alamıyorum. Para yetmiyor ki. 7 bin lira alıyorum aylık. Bu sene bir şey yakmayacağız. Kömür de alamadık, hani vermediler. Üşüyeceğiz vallahi, ne yapalım. Para yok, haciz var, şey var, ben hangisiyle uğraşayım. İki kişiyiz, başka kimse yok. Oğlumla ben oturacağız. Battaniyeyi üstüme alacağım, başka çare yok" dedi.

"ÜŞÜYÜP ÖLÜP GİDECEĞİZ"

Yevmiyecilik yapan bir yurttaş ise "Çok pahalı. Nasıl alalım? Hamallık yapıyorum. Bu sene üşüyüp duracağız, geberip gideceğiz. Yapacak bir şey yok, donacağız" diye konuştu.

Bir yurttaş da "Odun alamayacağız, durumumuz yok bu sene. Hasta olacağız, yapacak bir şey yok. Yorganın altında duracağız" diye konuştu.