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OECD'den Türkiye ekonomisi için kötüleşen görünüm: Büyüme tahmini düştü, enflasyon beklentisi yükseldi

OECD'den Türkiye ekonomisi için kötüleşen görünüm: Büyüme tahmini düştü, enflasyon beklentisi yükseldi

23.09.2026 11:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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OECD'den Türkiye ekonomisi için kötüleşen görünüm: Büyüme tahmini düştü, enflasyon beklentisi yükseldi

OECD, eylül ayı Ekonomik Görünüm raporunda Türk ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Örgüt, Türkiye’nin 2026 ve 2027 büyüme beklentilerini düşürürken, aynı dönemlere ilişkin enflasyon tahminlerini yukarı çekti. Küresel ekonominin 2026 büyüme beklentisi ise yüzde 2,8’den yüzde 2,9’a yükseltildi.
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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), bugün yayımladığı eylül ayı Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme ve enflasyon tahminlerini güncelledi.

Örgüt, Türkiye ekonomisinin 2026 yılı büyüme tahminini haziranda öngördüğü yüzde 3,1’den yüzde 2,7’ye indirdi. Küresel ekonomi için ise 2026 büyüme beklentisini yüzde 2,8’den yüzde 2,9’a yükseltti.

TÜRKİYE İÇİN 2027 BÜYÜME TAHMİNİ DE GERİLEDİ

OECD’nin 2027 projeksiyonlarında hem Türkiye hem de küresel ekonomi için aşağı yönlü revizyon yapıldı.

Türkiye ekonomisine yönelik 2027 büyüme tahmini yüzde 3,8’den yüzde 3,6’ya indirilirken, küresel büyüme beklentisi yüzde 3,1’den yüzde 3’e çekildi.

Böylece OECD, Türkiye’nin iki yıllık büyüme görünümünü aşağı yönlü güncellemiş oldu.

OECD ENFLASYON TAHMİNLERİNİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE ETTİ

Raporda Türkiye’ye ilişkin fiyat beklentileri de yeniden ele alındı. OECD, haziranda açıkladığı manşet enflasyon tahminini 2026 için yüzde 28,4’ten yüzde 31,5’e yükseltti.

Türkiye’nin 2027 manşet enflasyon öngörüsü ise yüzde 18,3’ten yüzde 24,7’ye çıkarıldı.

GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLERDE FAİZ BEKLENTİLERİ FARKLILAŞIYOR

OECD raporu, gelişmekte olan ekonomilerde para politikasının farklı yönlerde ilerleyeceğine işaret etti.

Buna göre Hindistan’ın artan enflasyon baskılarını dengelemek amacıyla politika faizini geçici olarak yükseltmesi bekleniyor.

Brezilya, Endonezya, Güney Afrika ve Türkiye’de ise enflasyonun ılımlı bir seyir izlemesiyle faizlerin düşeceği tahmin ediliyor. Raporda Çin’de faizlerin düşük düzeyde kalacağı öngörüsüne de yer verildi.

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