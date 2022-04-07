Okul ve personel servis ücretlerine de zam

07 Nisan 2022 Perşembe, 10:17

Dün UKOME kararıyla İstanbul'da ulaşım ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı.

Servis ücretlerine yapılan zam bugün itibarıyla yürürlükte olurken, diğer tarifeler ise 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak.

SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Yapılan zamla, okul servisi ücreti, (0-1 KM) 396 TL’den 554 TL’ye, personel servis ücreti ise (10-17 koltuk kapasiteli taşıt ilk kalkış) 211 TL’den 295 TL’ye yükseldi.

Bu zam bugün itibarıyla uygulanabilecek.