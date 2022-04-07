Okul ve personel servis ücretlerine de zam

İstanbul'da dünkü UKOME toplantısından ulaşımda pek çok alanda zam kararı çıktı. Bunlardan birisi de servis ücretlerine zam oldu. İşte ayrıntılar...

Haber Global
07 Nisan 2022 Perşembe, 10:17
Okul ve personel servis ücretlerine de zam
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Dün UKOME kararıyla İstanbul'da ulaşım ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı.

Servis ücretlerine yapılan zam bugün itibarıyla yürürlükte olurken, diğer tarifeler ise 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak.

SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Yapılan zamla, okul servisi ücreti, (0-1 KM) 396 TL’den 554 TL’ye, personel servis ücreti ise (10-17 koltuk kapasiteli taşıt ilk kalkış) 211 TL’den 295 TL’ye yükseldi.

Bu zam bugün itibarıyla uygulanabilecek.


İstanbul zam UKOME

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