Ömer Koç: Elzem olmayan harcamalarınızı erteleyin

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, ekonomide yaşanan belirsizliklere dikkat çekerek bayilerine "Çok elzem olmayan harcamalarınızı ertelemenizi tavsiye ederim" uyarısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 23:27
Ömer Koç: Elzem olmayan harcamalarınızı erteleyin
Abone Ol google-news

Koç Holding, geçtiğimiz günlerde Koç Topluluğu bayilerini bir araya getiren geleneksel Anadolu Buluşmaları'nın 31'incisini Ankara'da gerçekleştirdi. Kamuoyuna yönelik nadiren yaptığı açıklamalar nedeniyle "Koç Holding'in sessiz lideri" olarak bilinen Ömer Koç, toplantıda gerçekleştirdiği konuşmada Türkiye ekonomisine ilişkin beklentileri açıkladı.

"Masraflarınıza dikkat etmenizi, çok elzem olmayan harcamalarınızı ertelemenizi tavsiye ederim" diye konuşan Koç, toplantıda şu ifadeleri kullandı:

Göz Atın
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan döneminde bizi ne bekliyor? Son çeyrekte faiz indirimi gelir mi? Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan döneminde bizi ne bekliyor? Son çeyrekte faiz indirimi gelir mi? Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı
Enflasyonda yükseliş devam edecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi

Enflasyonda yükseliş devam edecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi

"Biz de 3 yıl sonra 100'üncü yaşımızı idrak edeceğiz. Bir asırdır ülkemiz için değer yaratıp onunla birlikte büyüdük. Attığımız her adımda, kurtuluş ve kuruluş ruhunu daima muhafaza ettik. Bundan sonra da, sarsılmaz bir inançla Cumhuriyet değerlerinin savunucusu ve hizmetkârı olmaya devam edeceğiz. Sizlerle birlikte, daha da çok çalışarak, Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve toplumsal kalkınmasına öncülük etmeyi sürdüreceğiz."

'EKONOMİDE BELİRSİZLİK OLAĞAN HALE GELDİ'

HalkTv'nin haberine göre Koç, 2023'ü tamamlarken, bilhassa yakın coğrafyada çatışma ortamının giderek yayıldığını kaydederek, "Batı hükümetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz. Bu utanç verici umursamazlığın bedelini bugün binlerce masum hayatıyla ödüyor. Batının bu çifte standardının, maalesef ileride hepimizi menfi etkileyecek çok vahim neticeleri olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Küresel jeopolitik riskler artarken ekonomik belirsizliklerin de artık iş dünyasında olağan hale geldiğini aktaran Koç, 2020'den itibaren küresel salgın, Ukrayna'daki savaş ve hayat pahalılığı sorunlarıyla boğuşan dünya ekonomisinin, 2023'ün başında tahmin edilenden daha başarılı olduğunu belirtti.

'TEMKİNLİ OLMAYI SÜRDÜRÜYORUZ'

Koç, geçen yıl son 40 yılın zirvesine çıkan küresel enflasyonun 2023'te gerilediğini, büyümenin yüzde 3 gibi makul bir düzeyde kalabilmesinin "yumuşak bir iniş" yapıldığı anlamına geldiğini ifade etti. Koç ayrıca, küresel ekonomiye ilişkin öngörülerinde temkinli olmayı sürdürdüklerini kaydetti. Jeopolitik risklere dikkat çeken Ömer Koç, ekonomik belirsizliklerin de artık iş dünyasında olağan hale geldiğini söyledi.


Ömer Koç haberleri enflasyon haberleri ekonomi haberleri

İlgili Haberler

Ekonominin en önemli sorunu ne? Yurttaş en fazla bunlardan dert yandı

Ekonominin en önemli sorunu ne? Yurttaş en fazla bunlardan dert yandı
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'tan ekonomik belirsizlik vurgusu

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'tan ekonomik belirsizlik vurgusu
Ömer Koç'tan uyarı: Belirsizlik süreci sona ermeyecek

Ömer Koç'tan uyarı: Belirsizlik süreci sona ermeyecek
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ali Gökmen kimdir? CHP Esenyurt Belediye Başkanı Adayı Ali Gökmen kaç yaşında, nereli?

Ali Gökmen kimdir? CHP Esenyurt Belediye Başkanı Adayı Ali Gökmen kaç yaşında, nereli?
Bodrum katını basan soğuk su! Olumsuzluklara rağmen kediyi kurtardı…

Bodrum katını basan soğuk su! Olumsuzluklara rağmen kediyi kurtardı…
CHP belediye başkan adaylarını açıkladı, kurmaylar istifa ve eleştirilere yanıt verdi: Değişimi sağlıyoruz

CHP belediye başkan adaylarını açıkladı, kurmaylar istifa ve eleştirilere yanıt verdi: Değişimi sağlıyoruz
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 32 bin 200 liraya düştü…

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 32 bin 200 liraya düştü…
CHP, Malatya ve Adıyaman’da iki kentin milletvekilini başkan adayı olarak gösterecek: Ağbaba ve Tutdere sürprizi

CHP, Malatya ve Adıyaman’da iki kentin milletvekilini başkan adayı olarak gösterecek: Ağbaba ve Tutdere sürprizi
Taksici ile yaya arasında biber gazlı ‘ayağımı ezdin’ tartışması

Taksici ile yaya arasında biber gazlı ‘ayağımı ezdin’ tartışması
Binali Yıldırım’ın 'Anagold' savunması gündemde: Altın madenini protesto edenleri suçlamıştı!

Binali Yıldırım’ın 'Anagold' savunması gündemde: Altın madenini protesto edenleri suçlamıştı!
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ maden alanına giremedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ maden alanına giremedi