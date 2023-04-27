Ömer Saçaklıoğlu'nun kızı suç duyurusunda bulundu! Dev miras için 'kavga' başladı

Yayınlanma: 27.04.2023 - 10:53

Güncelleme: 27.04.2023 - 11:04

İş insanı Ömer Saçaklıoğlu, 3 yıl önce 62 yaşında yaşamını yitirdi. Saçaklıoğu’ndan geriye, sayıları 1000’i bulan değerli daire, arsa ve dükkân kaldı. Vefatı ile birlikte Saçaklıoğlu’nun üç çocuğu ile ikinci eşi de yasal mirasçı konumuna geldi. Yüklü miktardaki miras ise şimdilerde onlarca dava ve soruşturmaya konu olmuş durumda. Anılan davaların bir bölümünde aile üyeleri karşı karşıya. Kimi dava ve soruşturmalar ise, Saçaklıoğlu’nun 2000 yılında kurduğu kurduğu Metal Yapı Konut AŞ’nin yeni sahiplerine karşı açılmış durumda.

“TEREKEYE TEMSİLCİ ATANMASI” TALEBİ

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin aktardığına göre, kritik önemdeki davalardan ilki İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açıldı. “Terekeye temsilci atanması” talebi ile görülen davayı açan isim Saçaklıoğlu’nun ölmeden 6 ay önce evlendiği Emine Saçaklıoğlu (71) oldu. Dava dilekçesinde, mal varlığının tek tek tespit edilerek temsilci atanması istendi. Benzer talepli bir davayı da Saçaklıoğlu’nun kızı Özüm Saçaklıoğlu Bektaş açtı. Bektaş, tereke temsilcisi olarak kendisinin atanmasını istedi. Yapılan yargılama sonrası, tereke temsilcisi olarak Av. İbrahim Bülbül atandı. Ancak, Bektaş ile kardeşi Ömer Faruk Saçaklıoğlu’nun itirazı üzerine, dosyaya bakan İstanbul Bölge Adliyesi 6. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını karını kaldırdı. Terekeye temsilci atanmasına ilişkin süreç devam ediyor.

ÜVEY ANNEYE DE DAVA

Dev mirasa temsilci atanmasına ilişkin yargılama devam ederken, dikkat çeken bir dava da İstanbul 13. Aile Mahkemesi’nde açıldı. Anılan davayı, Özüm Saçaklıoğlu Bektaş ile kardeşi Ömer Faruk Saçaklıoğlu açtı. İki kardeş, üvey anneleri Emine Saçaklıoğlu’na karşı açtıkları davada, bu kişi ile vefat eden babaları arasındaki evliliğin hukuken yok sayılması talebinde bulundu. Dava dosyasına göre Ömer Saçaklıoğlu, 1988 yılında evlendiği üç çocuğunun annesi A. N. ile 24 Ocak 2020’de anlaşmalı boşandı. Saçaklıoğlu, anılan tarihten 6 gün sonra ise, 2017 yılında ölen ağabeyi M. Saçaklıoğlu’nun eşi Emine Saçaklıoğlu ile evlendi. İki kardeş, üvey annelerinin kötü niyetli olarak ölen babaları ile evlendiği iddiasında. Anılan davaya, avukatı aracılığı ile bir dilekçe sunan Elif Saçaklıoğlu (30) “Evlilik tarihinde babamın, ayırt etme gücü konusunda hiçbir sorunu yoktu. Kardeşlerim de bunu biliyor” dedi.

KAYYUM KARARI KALDIRILDI

Üvey anne ile Saçaklıoğlu’nun çocuklarının karşı karşıya oldukları davaların yanı sıra, Metal Yapı’nın mevcut hissedarlarına karşı da bir dizi dava açılmış durumda. Kayıtlara göre, yüzlerce mülkün sahibi konumundaki Zincir Yapı, Karmen Yapı ve Edap İnşaat gibi şirketlerin de sahibi konumundaki Metal Yapı’nın yüzde 95 hissesi Abdurrahman Oğuz Serim’e, yüzde 5’i ise Koray Yaşar Atamyıldız’a ait görünüyor. Geçen yıl 14 Nisan’da yapılan olağanüstü genel kurulda, yüzde 5 hissenin sahibi olduğunu iddia eden Atamyıldız, şirketin yöneticisi oldu. Bu tarihten 7 ay kadar sonra da kalan hissenin Serim’e ait olduğu bilgisi pay defterine işlendi. Anılan genel kurulda alınan karaların iptali için İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde dava açıldı. Yerel mahkemenin verdiği karar İstanbul 12. Hukuk Dairesi’ne taşındı. Daire, Atamyıldız’ın yerine kayyum atanmasına karar verdi. Ancak, yapılan itirazlar sonrası kayyum kararı kaldırıldı.

"KESİNLİKLE BABAMA AİT DEĞİL"

Benzer bir şikâyet başvurusunu ise, Ömer Saçaklıoğlu’nun kızı Elif Saçaklıoğlu (30) yaptı. Saçaklıoğlu savcılık ifadesinde “Babamın vefatından sonra evdeki şifreli kasada bulunan şirket hisse senetlerinin yerinde olmadığını fark ettim. Koray Yaşar Atamyıldız ile A. Oğuz Serim’in elindeki hisse senetlerindeki imzalar kesinlikle babama ait değil. Pay devrinin dayanağı olan belgeler sahte” dedi. Saçaklıoğlu, kuzeni Vedat Saçaklıoğlu ile birlikte Atamyıldız ve Serim’den şikayetçi oldu. Şikâyete ilişkin soruşturma süreci devam ediyor.