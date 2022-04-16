Ordu'dan İngiltere'ye 23 ton bal ihraç edildi
Ordu'da üretilen ve 3 Avrupa ülkesine ihraç edilecek balın 23 tonluk bölümü İngiltere'ye gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünce hazırlanan ve AB'nin 10 milyon avro hibe desteği sağladığı "Arım Balım Peteğim Projesi" kapsamında kurulan BALMER AŞ tarafından işletilen bal paketleme tesisinde çalışmalar devam ediyor.
Bölgedeki arıcıların tesislerde paketlenen karakovan ve süzme balları, ihracatçı firma Tüma Gıda Limited Şirketi tarafından İngiltere, Almanya ve Hollanda'ya gönderilecek.
Yaklaşık 1200 ton balın söz konusu ülkelere gönderilmesi planlanırken, ilk olarak İngiltere için hazırlanan 23 ton karakovan ve süzme bal, tesislerde tıra yüklendi.
Tesisi ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, Ordu Arıcılar Birliği Başkanı da olan BALMER AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi ve ihracatçı firma yetkilisi Ömer Faruk Güven'den bilgi aldı.
Vali Sonel, Ordu'nun, yıllık 18 bin ton bal üretimi ile Türkiye'de arıcılıkta birinci sırada yer aldığını bildirdi.
BALMER'in, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hibe programı ile AB projesi kapsamında Ordu'ya kazandırıldığına dikkati çeken Sonel, işletmenin iki yıl önce kullanılmaz durumda olduğunu anımsattı.
Sonel, ilgili kurumların desteği ile tesisinin üretime geçirildiğini, bugün ise yurt dışına ihracat yapıldığını büyük bir memnuniyetle izlediğini belirtti.
Tesisin yeniden üretime kazandırılmasında ve ihracat yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Sonel, "İhracat yapılan ülkelerin sayısı daha da artacaktır. Ordu'daki çiftçilerimiz adına mutlu olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.
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