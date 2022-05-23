Örenyerine yüzde yüz zam
UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunan Nemrut Dağı'nın Örenyeri girişlerine yüzde yüz zam geldi.
Yurttaş ekonomik krizle boğuşurken gıda akaryakıt, giyim gibi bir çok ürüne zam geldi.
Yaz aylarının gelmesiyle turistik aktivitelere talep arttı ve bir biri ardına zamlar gelmeye başladı.
Son olarak TC. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 1 Mayıs 2022'de hayata geçirilen kararla Nemrut Dağı'nın Örenyeri'ne girişler de yüzde yüzlük zamla 20 liradan 100 liraya çıktı.
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