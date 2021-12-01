Osmaniye'de ekmeğe zam
Osmaniye Odalar Birliği’nin aldığı kararla 210 gram ekmek 2,5 TL oldu. Zamlı tarife bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.
Osmaniye Gıda Maddeleri Esnaf Odası tarafından dün alınan karar ile ekmek üretiminde kullanılan unda, mayada ve diğer maliyetlerdeki artışlar nedeniyle 210 gram ekmeğin 2,5 TL’den satılması uygun görüldü.
Daha önce 230 gramı 2 TL ye satılan ekmeğin, Osmaniye ve ilçelerinde 210 gramı 2,5 TL'ye satışı, bugün itibarıyla başladı.
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