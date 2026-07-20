Oto pazarında araç çok, satış yok: 'Fiyatlar 150 bin TL'den başlıyor'

Otomobil piyasasında 2026 yılında durgunluk rakamlara yansıyor. Piyasadaki durgunluk ikinci el araçların alınıp satıldığı oto pazarlarında da görülüyor.

Bolu’nun Aşağısoku Mahallesi Emektar Sokak’ta pazar günleri kurulan oto pazarına araçlarını satmak için sabahın erken saatlerinde gelenler alıcı bekledi. Pazarda satılık araçların fazla, alıcıların ise az olduğu görüldü. Aracını satmak için pazara getiren Mert Topçu, "Aracımızı getirip pazara çektik, satış olur diye. Herkes araç satmaya gelmiş. Aracımıza bir-iki kişi baktı. Pazarlık da, satış da olmadı" dedi.

'ARAÇ FİYATLARI 150 BİN TL'DEN BAŞLIYOR'

Araç sahibi Sezgin Kocaman ise ikinci el araç piyasasında durgunluk yaşandığını belirterek, "İnsan yok, araba çok ama satış yok. Fiyatlar pazarda genel olarak uygun. Pazarda her bütçeye uygun araç var. 150 bin liradan 1 milyon liraya kadar araç bulmak mümkün" diye konuştu.