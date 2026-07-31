Otomobilde yeni ÖTV kuralı yürürlükte: Vergi tutarı o seviyenin altına inemeyecek

Binek otomobillerde asgari maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) uygulaması resmen yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, binek otomobiller ve insan taşımaya yönelik belirli motorlu taşıtlarda hesaplanan ÖTV'nin belirlenen alt sınırın altında kalması halinde vergi asgari maktu tutar üzerinden tahsil edilecek.

Düzenleme, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yürürlüğe girdi.

ASGARİ MAKTU ÖTV UYGULANACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, mevcut sistemde motor silindir hacmi, motor gücü, emisyon değeri, elektrikli araçlarda menzil ve araç matrahı gibi kriterlere göre nispi olarak hesaplanan ÖTV'ye ek olarak binek otomobiller için asgari maktu vergi standardı getirildi.

Buna göre, hesaplanan ÖTV'nin belirlenen asgari maktu tutarın altında kalması halinde vergi bu alt sınır üzerinden tahsil edilecek. Hesaplanan verginin asgari tutarın üzerinde olması durumunda ise mevcut oran bazlı sistem uygulanmaya devam edecek.

ASGARİ ÖTV TUTARLARI BELLİ OLDU

Yeni düzenlemeyle binek otomobiller ve aynı kapsamdaki diğer motorlu taşıtlar için asgari maktu ÖTV tutarı 100 bin TL olarak belirlendi.

Üç ve dört tekerlekli motorlu araçlar ile bazı ATV'leri kapsayan L sınıfı taşıtlarda ise yalnızca elektrik motor gücü 4 kilovat ve üzerindeki araçlar düzenleme kapsamına alındı. Bu araçlar için asgari maktu ÖTV tutarı 30 bin TL olarak uygulanacak.

Elektrik motor gücü 4 kilovatın altında bulunan L sınıfı araçlar, içten yanmalı motorlu modeller, iki tekerlekli motosikletler ile T sınıfındaki tarım ve orman traktörleri ve bu sınıfta yer alan ATV'ler ise düzenleme kapsamı dışında bırakıldı.

ARAÇ FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

CNBC-e'de yer alan habere göre, halen satışta bulunan otomobiller için mevcut mevzuata göre hesaplanan nispi ÖTV tutarları, belirlenen asgari maktu vergi sınırlarının üzerinde bulunuyor.

Bu nedenle yeni düzenlemenin mevcut araç fiyatları ya da tüketicilerin ödeyeceği vergi tutarlarında doğrudan bir değişikliğe yol açmasının beklenmediği belirtiliyor.

CUMHURBAŞKANINA YENİ YETKİ

Düzenlemeyle cumhurbaşkanına, kanunda belirlenen asgari maktu ÖTV tutarlarını veya yeniden değerleme oranına göre güncellenmiş tutarları yasal sınırlar içinde değiştirme yetkisi de verildi.

Buna göre cumhurbaşkanı, söz konusu tutarları 10 katına kadar artırabilecek veya sıfıra kadar indirebilecek.

DÜZENLEMENİN AMACI

Düzenlemenin gerekçesinde, asgari maktu ÖTV uygulamasının mevcut dönemde ek vergi artışı sağlamak amacıyla hazırlanmadığı belirtildi.

Yeni sistemin, otomotiv sektöründe ilerleyen süreçte ortaya çıkabilecek ticari ve piyasa koşullarındaki değişimlere karşı idarenin daha hızlı ve etkin karar alabilmesini sağlamayı amaçladığı ifade edildi. Ayrıca uygulamanın, piyasada oluşabilecek rekabet eşitsizliklerinin önüne geçilmesi ve fiyatlama yapısını bozabilecek gelişmelere zamanında müdahale edilmesi amacıyla hayata geçirildiği kaydedildi.