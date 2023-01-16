Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Cengiz Eroldu'dan çağrı: 'İç pazar desteklensin'

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 06:45

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2022 yılının ocak-aralık dönemine ait üretim ve ihracat adetlerini açıkladı. Buna göre, 2022’de toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 1 milyon 352 bin 648 adede ulaştı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 402 bin 189 adet oldu. 2022’de otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 70 oldu. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 70, kamyon grubunda yüzde 92, otobüs-midibüs grubunda yüzde 41 ve traktörde yüzde 66 seviyesinde gerçekleşti.

2022’de otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 4 artarak 970 bin 124 adede ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2022 yılı ocak-aralık döneminde yüzde 12.2 pay ile sektörel ihracat sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ocak-aralık döneminde toplam otomotiv ihracatı, 2021 yılına göre yüzde 6 artarak 31.5 milyar dolar oldu. Avro bazında ise yüzde 18 artarak 29.9 milyar Avro olarak gerçekleşti.

OSD Başkanı Cengiz Eroldu, 2022’de global olarak yaklaşık 84 milyon araç üretildiğini, 2023 yılı için daha önce yapılan 97 milyon adetlik üretim tahminlerinin ise 87 milyon adede revize edildiğini söyledi. Birçok ülkede yaşanan enflasyonist ortamın talebe olumsuz etkisi olduğuna dikkat çeken Eroldu,

bu nedenle global otomotiv üretiminde atıl bir kapasite oluştuğunu kaydetti.

Avrupa pazarı özelinde bakıldığında da benzer bir görüntüyle karşı karşıya kalındığını söyleyen Eroldu, Avrupa’da 2022 yılında üretimde 1 milyon adetlik kayıp olduğunu, 2023 yılı için 16 milyon adet olan öngörülerin de 13 milyon 400 bin adet seviyesine çekildiğini belirtti. Avrupa’da daralan talebin Türkiye’nin ihracatı ve bazı üretimlerin Avrupa’ya kayması gibi tehditler oluşturduğunu kaydeden Eroldu, iç pazarın öneminin çok fazla olduğunu vurguladı. Kapasite kullanımının yüzde 65’ten yüzde 70’e çıktığını söyleyen Eroldu, bu konuda hâlâ istedikleri seviyede olmadıklarını, Türk otomotiv sanayisinin ayakta kalması ve büyümesi için özellikle de ihracat pazarlarının daraldığı yıllarda iç pazarın desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

"3 MİLYAR DOLARLIK KAYIP"

Eroldu, “2022 yılında önemli yatırım rakamları açıkladık. Bu yatırımlara 2023’te de devam edeceğiz. 2022’de yapılan harcama, 1 milyar dolar civarında Türkiye otomotiv sanayi tarafından Türkiye’ye. Ülke için önemli bir sanayi ve bu tehditleri de hep birlikte yönetebiliyor olmamız lazım” dedi.

2.5 milyar Avro’nun üzerinde bir yatırım kararının açıklandığı 2022 yılında yatırım harcamaları 1 milyar Avro olarak gerçekleşti. Yatırımlar sonucu otomotiv sanayisinde yüzde 9’luk istihdam artışı yaşandı ve toplam çalışan sayısı 56 bin 700’e ulaştı. Türkiye’nin genel ihracatında yüzde 12.2 pay alan otomotiv sanayisinin en çok ihracat yapan ikinci sektör olduğuna dikkat çeken Eroldu, “Türkiye’nin ihracat ortalaması, 1.44 dolar/kg. Otomotivin ise 7.02 dolar/kg. Bunu da ikiye bölersek ana firmalar 10 dolar/kg, tedarik sanayi de 5 dolar/kg gibi bir performansa sahip. Aslında Türkiye’nin çok çok üzerinde bir ihracat katma değeri yaratma potansiyelimiz, gücümüz var. Yıllar içinde ihracata baktığımız zaman da aslında biz 31.5 milyar dolarlık bir ihracat ile kapattık. Bildiğiniz gibi bizim ağırlıklı ihracatımız Avro bölgesine. Pariteden dolayı da ciddi kaybımız var. UİB’nin açıklamalarına göre pariteden dolayı 3 milyar dolar civarında kaybımız var” dedi.

2022’nin ilk 11 aylık verilerine göre 8.4 milyar dolar cari fazla veren Türk otomotiv sanayisinin yeşil dönüşüm için yatırımlara başladığını söyleyen Eroldu, satışları gittikçe artan elektrikli otomobiller için şarj altyapısının hızla geliştirilmesi gerektiğini, ayrıca ağır ticari araçlar için şarj altyapısı oluşturulması gerektiğini vurguladı.