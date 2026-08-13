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ÖTV indirimi sonrası güncel motorin fiyatları ne kadar?

ÖTV indirimi sonrası güncel motorin fiyatları ne kadar?

13.08.2026 12:17:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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ÖTV indirimi sonrası güncel motorin fiyatları ne kadar?

Üst üste gelen zamların ardından dezenflasyon sürecini desteklemek ve nakliye ile üretim maliyetlerini düşürmek gerekçesiyle motorinde Özel Tüketim Vergisi sıfırlandı.
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Hükümet, dezenflasyon sürecine destek olmak ve başta nakliyeciler, üreticiler ve tüketiciler olmak üzere ekonominin farklı kesimlerindeki maliyet baskısını azaltmak amacıyla ağustos ayında motorinde Özel Tüketim Vergisi'ni (ÖTV) sıfırladı.

Düzenlemenin ardından akaryakıt şirketleri pompa fiyatlarında güncellemeye giderken, motorin fiyatlarında yaklaşık 9,25 TL düşüş yaşandı.

MOTORİN FİYATLARI GERİLEDİ

Motorinde ÖTV'nin sıfırlanmasıyla birlikte litre fiyatı yaklaşık 9,25 TL geriledi. Böylece motorin fiyatlarında yüzde 13'ü aşan bir indirim gerçekleşmiş oldu.

Düzenlemenin özellikle ulaşım ve üretim maliyetleri üzerinden enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturması bekleniyor.

MOTORİN FİYATI NE KADAR OLDU?

ÖTV düzenlemesinin ardından güncel motorin fiyatları şehir ve bölgelere göre değişiklik gösteriyor.

  • İstanbul: 70,82 TL
  • Ankara: 71,94 TL
  • İzmir: 72,21 TL
  • Doğu illeri: 73,67 TL

Motorin fiyatlarındaki düşüşün, taşımacılık maliyetleri başta olmak üzere üretim ve lojistik giderlerine de yansıması bekleniyor.

İlgili Konular: #motorin #akaryakıt #ÖTV

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