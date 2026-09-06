OVP'de enflasyon hedefi Merkez Bankası'nın son tahminini aştı: Yılın kalanında beklenti yüzde 5.2 enflasyon...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyuna duyurulan 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan enflasyon hedefi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 13 Ağustos'ta açıkladığı son tahminini geride bıraktı. Yeni programda 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,4 olarak açıklandı.

ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 16'DAN YÜZDE 28.4'E

Merkez Bankası, yıl içinde yayımladığı enflasyon raporlarında 2026 beklentisini kademeli olarak artırmıştı. Şubat ayındaki ilk raporda yüzde 16 olarak duyurulan yıl sonu hedefi, makroekonomik riskler ve fiyatlama davranışlarındaki katılık nedeniyle mayıs ayında yüzde 24'e revize edilmişti. Son olarak 13 Ağustos'ta açıklanan üçüncü Enflasyon Raporu'nda ise bu oran yüzde 28'e yükseltilmişti. OVP'de yer alan yüzde 28,4'lük yeni hedef, TCMB'nin son revizyonunun da üzerine çıkmış oldu.

HEDEF İÇİN 4 AYDA YÜZDE 5,2 SINIRI

OVP'de belirlenen yıl sonu enflasyon hedefine ulaşılıp ulaşılamayacağı ise yılın geri kalanındaki fiyat artış hızına bağlı olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2026 yılının ocak ve ağustos aylarını kapsayan 8 aylık dönemde bileşik enflasyon yüzde 22,05 olarak gerçekleşti.

Açıklanan yüzde 28,4'lük OVP hedefinin tutturulabilmesi için, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan yılın son 4 aylık dönemindeki toplam bileşik enflasyonun yüzde 5,2 seviyesinde kalması gerekiyor.