Özgen Nama, krize karşı un stokladıklarını söyledi

04 Mart 2022 Cuma, 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, gelecek yıl ekmeğin fiyatının 6-7 lira olabileceğini belirterek “Bu savaşın kaybedenlerinden biri de Türkiye olacak” dedi. Türkiye’nin yılda 10 milyon ton buğday ithal ettiğini vurgulayan Nama, “Ürettiğimizin yarısı kadar ithal ediyoruz” diye konuştu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın buğday krizine neden olabileceğini belirten Nama, Halk Ekmek’in üretimi düşürmemek için aldığı önlemlere ilişkin de bilgi verdi. Nama, “Kamu ihale kanununa tabi şekilde un alımı yapıyoruz. Stok planlama stratejimiz var, üretimle ilgili planımız var. Önümüzdeki yıl kış ayları için hazırlıklarımızı yapıyoruz. En az zayiatla, en düşük maliyetle halka ucuz ve sağlıklı ekmek üretmeye devam edeceğiz. Burada halk ekmekten çok merkezi iktidarın tarımsal kalkınma stratejik planının olması lazım. Bu savaş bizim savaşımız olmadığı halde başka ülkelerin durumundan doğrudan etkileniyoruz. Bir kuru ekmekte bile dışa bağımlıyız” ifadelerini kullandı.

ÜRETİM DE DÜŞECEK

Artan maliyetler nedeniyle çiftçinin üretimde sıkıntı yaşayacağını da vurgulayan Nama, “Birçok çiftçi ekim yapmadı. Bu yıl sonunda toplam üretim miktarı düşebilir” dedi. Hayat pahalılığı nedeniyle artan yoksulluk karşısında ekmeğe talebin arttığını bildiren Nama, “İBB olarak bize büyük sorumluluk düşüyor. Bundan dolayı hem üretimimizi artırdık hem de mayıs ayında dördüncü fabrikayı açıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki bu ülkede üretimden başka yol yok” diye konuştu.