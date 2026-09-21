Özgür Özel, ihaleye girecekleri uyarmıştı: Köprü ve otoyol özelleştirmelerinde talipler belli oluyor!

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün kontrolünde bulunan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin, 30 yıllığına özelleştirilmesi hedefleniyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre söz konusu köprü, otoyol ve çevre otoyolları, bir bütün ya da parçalar halinde ayrı ayrı işletme hakkı devri, kiralama, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun diğer yöntemlerden biri ya da birkaçı birlikte uygulanarak özelleştirilecek. Mülkiyet devri yapılmayacak. Özelleştirme işlemi, 31 Aralık 2031 tarihine kadar tamamlanacak.

YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜLER: 'ÇOK YAKINDAN İLGİLENİYORLAR'

ANKA Haber Ajansı'ndan Olcay Aydilek'in aktardığına göre, köprü ve otoyol özelleştirmesiyle ilgilenen yerli ve yabancı şirketler de belli olmaya başladı. 20 farklı ülkede, 29 yol ve otoyolda işletmecilik yapan Fransız devi Egis, 30 yıllığına özelleştirilecek olan köprü ve otoyollarla çok yakından ilgileniyor.

Habere göre kaynaklar Egis yönetiminin, Ankara’da yetkililerle görüşmeler yaptığının, köprü ve otoyol özelleştirmesine yakın ilgisini ifade ettiğini söyledi. Egis, resmi internet sitesine göre 20 farklı ülkede 1,2 milyon araç tarafından kullanılan 29 yol ve otoyolda yaklaşık 4 bin 400 kilometrelik bir ağ ve 81 kilometrelik tünel işletmeciliği portföyüyle altyapı danışmanlığı, mühendislik ve altyapı işletmesi hizmetlerinde bulunuyor.

Egis, Yavuz Sultan Selim (Kuzey Çevre Otoyolu), Osmangazi köprüleri (İstanbul-İzmir Otoyolu) ile Avrasya Tüneli projelerinde işletme, bakım ve elektronik ücret toplama (ETC) hizmetlerini yürütüyor.

CENGİZ, KALYON, LİMAK TETİKTE

Fransız devinin yanı sıra Japonya, Güney Kore ve İspanya merkezli bazı şirketlerin de özelleştirme sürecini çok yakından takip ettikleri kaydedildi.

Kaynaklar, köprü ve otoyol işletmecisi IC İçtaş, Limak, Kalyon ve Cengiz Holding’in de potansiyel yatırımcılar arasında bulunduğunu, "Bu şirketlerin, yabancı yatırımcılarla konsorsiyum kurarak özelleştirmede yer almaları beklenebilir" dedi.

Kaynaklar, Cumhurbaşkanı kararında köprü, otoyol ve çevre otoyollarının, bir bütün ya da parçalar halinde ayrı ayrı özelleştirilmesinin öngörüldüğünü belirterek, “Ekonomik bütünlük dikkate alınarak üç ya da dört parça halinde özelleştirilmesi de bir seçenek olabilir. Ancak, bu konuda henüz bir karar verilmediğini ifade etmemiz gerekiyor“ dedi.

ÖZEL: 5 KAT PAHALILAŞACAK

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, köprü ve otoyollarının özelleştirilmesiyle hepsinin beş kat pahalılaşacağını belirterek şöyle demişti:

“Şimdi bu özelleştirme ile bir, ucuz otobanların hepsi beş kat pahalılaşacak. Bu özelleştirme ile iki, İstanbul’daki birinci ve ikinci köprü şimdi 50 lira iken en az 2-2,5 kat pahalılaşacak ve üçüncü köprüden pahalı olacak.

İktidarın altın yumurtlayan tavuğu kestiğini belirten Özel, "İhaleye girecek olanlara söylüyorum. Seneye geleceğiz, iktidara geleceğiz. Bütün otoyolları devletleştireceğiz" uyarısı yapmıştı.