Özgür Özel'in boykot listesinde yer alıyordu: EspressoLab'in yüzde 70'i BAE'li şirkete satıldı

Türkiye'nin en büyük kahve zincirleri arasında yer alan EspressoLab'in yüzde 70'inin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli yatırım ve strateji şirketi Mair Group'a satışı için anlaşmaya varıldı. Şirketin kurucusu ve patronu Esat Kocadağ ile Mair Group arasındaki anlaşmanın satış bedeline ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

CNBC Arabia'da yer alan habere göre, 21 ülkede 400'ün üzerinde şubesi bulunan EspressoLab'in satışının tamamlanabilmesi için Türkiye ve BAE'deki düzenleyici kurumların onayı gerekiyor. Gerekli izinlerin alınmasının ardından şirket üzerindeki kontrol Mair Group'a geçecek.

TARAFLARDAN SATIŞA İLİŞKİN AÇIKLAMA

EspressoLab CEO'su Esat Kocadağ, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mair Group ile ortaklığımız, Espressolab’in uluslararası büyümesinde önemli bir sonraki adımı temsil ediyor. Birlikte franchise ağımızı güçlendirmeyi, markaya ve müşteri deneyimine yatırım yapmayı, Espressolab’i tanımlayan kimliği ve girişimcilik kültürünü korurken mevcut ve yeni pazarlarda büyümeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Mair Group Genel Müdürü ve Grup CEO'su Nehayan Hamad Alameri ise anlaşmayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Bu işlem, MAIR Group’un yatırım portföyünü çeşitlendirmesi açısından önemli bir adımı temsil ediyor. Stratejimizi, BAE’deki temel perakende ve ticari gayrimenkul faaliyetlerimizin ötesine taşıyarak, ölçeklenebilir ve franchise ağırlıklı bir modele sahip, köklü ve uluslararası ölçekte tanınan bir tüketici markasına genişletiyoruz. İşlem aynı zamanda Espressolab’in uluslararası erişimi ve marka kabiliyetleriyle MAIR Group’un yatırım ve organizasyon gücünü bir araya getirerek stratejik sinerjiler yaratıyor. Espressolab’in kurucuları ve yönetim ekibiyle ortaklık kurarak şirketin Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda büyümesini sürdürmesine destek olmayı ve aynı zamanda hissedarlarımız için uzun vadeli değer yaratmayı sabırsızlıkla bekliyoruz”

BOYKOT TARTIŞMALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

EspressoLab, 19 Mart 2025'te aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar sırasında gündeme gelmişti.

Dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel, protestolar sırasında yurttaşlara boykot çağrısında bulunmuş ve EspressoLab'i boykot listesinin ilk sıralarında açıklamıştı.

Boykot çağrısının ardından EspressoLab ile CHP arasında uzun süreli tartışma yaşandı. Ekim 2025'te Özel, EspressoLab'in CHP'nin kurumsal boykot listesinden çıkarıldığını açıkladı. Özel, şirketin üniversite kampüslerindeki mağazalarından elde edilen kârın 19 Mart sürecinden zarar gören öğrenciler için oluşturulan fona aktarılacağını belirtti.

Özel'in boykotun kaldırıldığını açıklamasının ardından EspressoLab de kendisi aleyhinde paylaşım yapan sosyal medya kullanıcılarına açtığı tazminat davalarını geri çektiğini duyurdu.