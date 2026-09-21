Paladyumda hesaplar değişti: UBS fiyat tahminini yukarı çekti

Değerli metaller piyasasında paladyum fiyatlarına ilişkin beklentiler yukarı yönlü revize edildi. İsviçreli banka UBS, küresel arzın beklenenden daha sıkı kalması ve fiyatların tahminlerin üzerinde performans göstermesi nedeniyle 2026 sonu ve 2027’nin ilk yarısına ilişkin öngörülerini yükseltti.

UBS, Aralık 2026 ve Mart 2027 için ons başına fiyat tahminini 200 dolar, Haziran 2027 için ise 100 dolar artırdı.

TALEP BEKLENENDEN GÜÇLÜ

Küresel paladyum talebinin 2025’te yalnızca sınırlı bir düşüş yaşaması, 2026 boyunca ise büyük ölçüde istikrarlı kalması bekleniyor.

UBS, içten yanmalı motorlu araçlardan elektrikli araçlara geçişin beklenenden daha yavaş ilerlediğine dikkat çekiyor. Bu durum, katalitik konvertörlerde kullanılan paladyuma yönelik talebin canlı kalmasını sağlıyor.

Özellikle ABD, Brezilya ve Asya’nın bazı bölgelerinde hibrit araçlara yönelik talebin artması, paladyum kullanımını destekleyen önemli faktörler arasında gösteriliyor.

FİYAT FARKI PALADYUMU ÖNE ÇIKARIYOR

Paladyumun platine kıyasla daha ucuz hale gelmesi de otomobil üreticileri açısından avantaj sağlıyor. Fiyat farkının açılması, paladyumun yeniden daha cazip bir seçenek haline gelmesine katkıda bulunuyor.

UZUN VADELİ GÖRÜNÜM TEMKİNLİ

UBS, kısa vadede paladyum talebinin güçlü kalacağını öngörürken, uzun vadede elektrikli araçların yaygınlaşması ve içten yanmalı motorlu araç üretiminin azalmasıyla talebin gerileyeceğini belirtiyor.

ARZ TARAFINDA SIKIŞIKLIK

Talep tarafında istikrar sürerken, arz tarafında ise sıkıntılar yaşanıyor. Küresel maden üretiminin 2025’teki düşüşün ardından 2026’da da azalması bekleniyor.

Dünyanın önde gelen paladyum üreticilerinden Rusya’da cevher kalitesinin düşmesi üretimi olumsuz etkilerken, Güney Afrika’daki üreticilerin ise üretimi artırmak yerine harcamaları kontrol altında tutmayı tercih ettiği belirtiliyor.

Geri dönüşüm kaynaklı paladyum miktarında artış görülse de bu artışın maden üretimindeki kaybı tamamen karşılaması beklenmiyor.

UBS, arzın sınırlı kalmasının paladyum fiyatlarında yaşanabilecek olası düşüşleri sınırlayabileceğini öngörüyor.