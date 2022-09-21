Palamudun tanesi 25 ve 50 lira arası

Av yasağının bitmesiyle balık tezgahları kendini göstermeye başladı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki seyyar satıcılarda iriliğine göre palamut balığı 25 ve 50 TL’ye satışa sunuluyor.

İHA
21 Eylül 2022 Çarşamba, 07:00
Palamudun tanesi 25 ve 50 lira arası
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1 Eylül’de av yasağının sona ermesiyle balıkçılar denize açıldı. Kimi Tekirdağlı balıkçılar Marmara Denizi'nde avlanırken, kimileriyse Karadeniz Bölgesi'ne yol aldı. Balıkçıların denizlere açılıp palamut avlamasıyla şehirde palamut satışı da artmaya başladı. Sokak aralarında palamut tezgahları görülmeye başlarken, Süleymanpaşa merkezinde palamutlar iriliğine göre tanesi 25 ve 50 TL liradan satılıyor. 


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