Cumhuriyet Gazetesi Logo
Para piyasası fonlarında yeni dönem: Sıfır stopaj dönemi sona erdi

Para piyasası fonlarında yeni dönem: Sıfır stopaj dönemi sona erdi

5.09.2026 15:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Para piyasası fonlarında yeni dönem: Sıfır stopaj dönemi sona erdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; para piyasası fonlarından elde edilen kazançlara uygulanacak stopaj oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Yeni düzenlemeyle daha önce yüzde 0 olarak uygulanan stopaj oranında değişikliğe gidildi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67'nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle, kurumlar vergisi mükellefleri ile yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarının para piyasası fonları ve unvanında "para piyasası" ibaresi bulunan serbest fonlardan elde ettikleri kazançlara yönelik stopaj oranı yüzde 10 oldu.

Bu kazançlarda daha önce yüzde 0 olarak uygulanan stopaj oranı, düzenlemeyle yüzde 10'a yükseltildi.

Öte yandan, söz konusu mükelleflerin para piyasası fonları ve ilgili serbest fonlar dışındaki diğer kazançları için uygulanan yüzde 0'lık stopaj oranında değişikliğe gidilmedi.

ESKİ FONLARI DA KAPSIYOR!

Yeni stopaj oranı, kararın yayımlandığı tarihten itibaren satın alınan fonlardan elde edilen kazançlarda uygulanacak.

Kararın yürürlüğe girmesinden önce satın alınan fonların daha sonra elden çıkarılması durumunda ise yeni uygulamaya ilişkin geçiş hükmü devreye girecek.

Buna göre, eski tarihte alınan fonların kararın yayımlandığı tarihten elden çıkarıldığı tarihe kadar geçen dönemde elde edilen kazançlara isabet eden bölüm için yüzde 10 oranında stopaj uygulanacak.

İlgili Konular: #Resmi Gazete #Para piyasaları #Stopaj

İlgili Haberler

Devlet tahvili ve hazine bonosunda stopaj süresi uzatıldı
Devlet tahvili ve hazine bonosunda stopaj süresi uzatıldı Resmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanı kararı ile yatırımcıları yakından ilgilendiren stopaj süresi uzatıldı. 30 Haziran'da sona erecek olan devlet tahvili, hazine bonosu ve kamu kira sertifikalarından elde edilen kazançlara yönelik mevcut tevkifat oranları, 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacak.
TL mevduat stopaj oranlarında artış sinyali: Yeni düzenleme yolda!
TL mevduat stopaj oranlarında artış sinyali: Yeni düzenleme yolda! TL mevduat stopaj oranlarının 31 Ocak itibarıyla artırılması gündemde. Bankacılık sektörü, düzenlemenin vergi gelirlerini artırırken TL mevduata ilgiyi azaltabileceğini öngörüyor.
Bakanlıktan açıklama: Kiralardan yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacak mı?
Bakanlıktan açıklama: Kiralardan yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacak mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı, "mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağına" dair haberleri yalanladı.