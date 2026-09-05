Para piyasası fonlarında yeni düzenleme: Sıfır stopaj dönemi sona erdi

Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67'nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle, kurumlar vergisi mükellefleri ile yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarının para piyasası fonları ve unvanında "para piyasası" ibaresi bulunan serbest fonlardan elde ettikleri kazançlara yönelik stopaj oranı yüzde 10 oldu.

Bu kazançlarda daha önce yüzde 0 olarak uygulanan stopaj oranı, düzenlemeyle yüzde 10'a yükseltildi.

Öte yandan, söz konusu mükelleflerin para piyasası fonları ve ilgili serbest fonlar dışındaki diğer kazançları için uygulanan yüzde 0'lık stopaj oranında değişikliğe gidilmedi.

ESKİ FONLARI DA KAPSIYOR!

Yeni stopaj oranı, kararın yayımlandığı tarihten itibaren satın alınan fonlardan elde edilen kazançlarda uygulanacak.

Kararın yürürlüğe girmesinden önce satın alınan fonların daha sonra elden çıkarılması durumunda ise yeni uygulamaya ilişkin geçiş hükmü devreye girecek.

Buna göre, eski tarihte alınan fonların kararın yayımlandığı tarihten elden çıkarıldığı tarihe kadar geçen dönemde elde edilen kazançlara isabet eden bölüm için yüzde 10 oranında stopaj uygulanacak.