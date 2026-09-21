Patronlardan rektöre, eski büyükelçiden kamu bürokratlarına uzanan yönetim ağı

Yüzlerce milyar liralık yedi fonun tasfiye sürecine girmesi gözleri şirketlerin arkasındaki isimlere çevirdi. Fonlar büyürken yönetim, risk ve iç kontrol koltuklarında kimler vardı?

İşte fon krizinin yönetim ağında öne çıkan 15 isim:

EMRE TEZMEN (TERA): 1973 doğumlu Tezmen, Brüksel’de ekonomi ve işletme eğitimi aldı. Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy, Tera Finans Faktoring ve Tera Yatırım Bankası’nın kurucu ortaklarından. Yatırım şirketinden bankaya uzanan Tera grubunda yönetim kurulu başkanlıkları üstlendi. Gözaltında.

EMRE ALKİN (TERA): Prof. Dr. Emre Alkin, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. İMKB Başkan Danışmanlığı, TİM Genel Sekreterliği ve TFF Genel Sekreterliği yaptı. İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörlüğünü sürdüren Alkin, 26 Haziran 2026’da Tera Portföy Yönetim Kurulu’na girdi. KAP’ta icracı üye:

KEREM ALKİN (KAMUDAN TERA’YA): Emre Alkin’in kardeşi Prof. Dr. Kerem Alkin’in geçmişinde önemli kamu görevleri bulunuyor. Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliği, TİM Genel Sekreterliği ve Halkbank Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2021-2024’te Türkiye’nin OECD daimi temsilcisi ve büyükelçisiydi. Tera Yatırım ve Tera Finansal Yatırımlar Holding’de bağımsız yönetim kurulu üyesi oldu.

ETHEM UMUT BEYTORUN: Tera Portföy’ün icrasında Ethem Umut Beytorun öne çıkıyor. Bankacılık ve sermaye piyasalarında çalıştıktan sonra 2020’de Tera’ya katıldı.

ECEM TUĞÇE AKÇAY: Haziran 2026’da Tera Portföy yönetimine giren Akçay’ın unvanı kriz açısından dikkat çekiyor: “İç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi.”

MUHAMMED YARIZ (PUSULA): Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu Muhammed Yarız, Pusula Portföy Yönetim Kurulu başkanı. Pusula Yatırım Holding’in de başında. Birevim Tasarruf Finansman’da başkanvekilliği yaptı. Pusula Portföy’ün yönettiği varlıkların Ağustos 2026 sonunda 633.8 milyar liraya ulaşması şirketin kısa sürede ulaştığı büyüklüğü ortaya koydu.

AYŞE SEHER AYDIN (PUSULA): Pusula Portföy’de yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak görev yapan Ayşe Seher Aydın, şirketin günlük yönetimindeki en önemli isimlerden.

HALİL İBRAHİM EGE (PUSULA): Pusula Yönetim Kurulu Başkanvekili Ege, aynı zamanda “iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi.” Yüzlerce milyar liralık portföyün yönetildiği şirketteki bu görev nedeniyle yönetim ve kontrol mekanizmasının önemli isimlerinden.

NAMIK KEMAL GÖKALP (HEDEF): 1974 Midyat doğumlu Gökalp, işletme mezunu; sermaye piyasaları alanında yüksek lisans, finans ve bankacılık alanında doktora yaptı. Hedef Holding, İnfo Yatırım, Hedef Girişim ve Hedef Yatırım Bankası yönetimlerinde bulundu. Hakkındaki hukuki sürecin ardından 18 Eylül’de Hedef Holding ve iştiraklerindeki yönetim kurulu başkanlıklarından istifa etti.

SİBEL GÖKALP (HEDEF): İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunu Sibel Gökalp, çeşitli yatırım ortaklıklarında genel müdürlük ve yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Hedef Portföy Yönetim Kurulu başkanı olarak grubun doğrudan portföy yönetimi ayağının başında bulunuyor.

ASİYE GÜLER (PARDUS-A1 HATTI): Asiye Güler, Güler Yatırım Holding ve Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu başkanı. Pardus Portföy’ün yüzde 20.64’üne sahip. İrem, Ceren ve Ceylin Güler’in toplam doğrudan hissesi yüzde 82.56’yı buluyor. Ailenin finans ağı Güler Yatırım, A1 Capital, Pardus Portföy ve Pardus Girişim’e uzanıyor.

SERDAR ALTINBAŞ: (ATLAS) Northeastern University’de işletme okuyan Altınbaş, Londra’da yüksek lisans yaptı. Creditwest Bank ve Creditwest Faktoring yönetimlerinde bulundu. 2022’den bu yana Atlas Portföy Yönetim Kurulu başkanı.

EREN YEŞİLYURT: Atlas Portföy Yönetim Kurulu Başkanvekili Eren Yeşilyurt’un geçmişi kamuda denetime uzanıyor. Gelirler Başkontrolörlüğü, Vergi Başmüfettişliği, Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkan Yardımcılığı ve grup başkanlığı yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu’nda genel sekreter Yardımcılığı görevinde de bulundu.

GÖKAY YILMAZ (BULLS): Bulls Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, kariyerinin önemli bölümünü denetimde geçirdi. 2013-2023 arasında Halk Yatırım’da İç Denetim Sistemleri Direktörü olarak iç kontrol, teftiş, risk yönetimi ve uyumdan sorumluydu. 2024’te Bulls grubuna geçti.

ERSOY ÇOBAN (BULLS’): Bankacılık ve sermaye piyasalarında operasyon, muhasebe ve iç denetim alanlarında çalışan Ersoy Çoban, Bulls Portföy’de “iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi” olarak görev yapıyor.