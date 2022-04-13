Perakende satış hacmi yüzde 6,2 arttı
Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2, aylık bazda da yüzde 0,5 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar yüzde 12,6 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,7 azaldı.
PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 0,5 ARTTI
Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar yüzde 0,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,5 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,8 azaldı.
PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 82,2 ARTTI
Cari fiyatlarla perakende ciro bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 61,1, gıda dışı satışlar yüzde 83,0, otomotiv yakıtı satışları yüzde 125,1 arttı.
Cari fiyatlarla perakende ciro ise bir önceki aya göre %7,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,3, gıda dışı satışlar yüzde 6,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 12,6 arttı.
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