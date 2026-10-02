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Petrol fiyatları 102 doları aştı: Çin'in tek imzası vanaları kilitledi

Petrol fiyatları 102 doları aştı: Çin'in tek imzası vanaları kilitledi

2.10.2026 10:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Petrol fiyatları 102 doları aştı: Çin'in tek imzası vanaları kilitledi

Brent petrolün varil fiyatı yükselirken, küresel yakıt arzına ilişkin endişeler piyasaların odağında kalmayı sürdürüyor. Çin’in yakıt ihracatına yönelik kısıtlamaları ve ABD’nin Avrupa ülkelerinden acil durum dizel stoklarını azaltmalarını istemesi, arz tarafındaki belirsizlikleri artırdı.
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Petrol piyasasında küresel arz endişeleri ve jeopolitik gelişmeler fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD’nin Avrupa ülkelerinden acil durum dizel stoklarını azaltmalarını istediğine ilişkin haberler de piyasaların odağına yerleşti.

BRENT 102 DOLARIN ÜZERİNDE

Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 0,28 artışla 102,60 dolara yükseldi. ABD Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı ise 27 sent veya yüzde 0,29 artışla 93,14 dolara çıktı.

Brent petrolü perşembe günü 4 doların üzerinde, WTI ise 2 doların üzerinde değer kazanmıştı. ABD’nin Batı Asya’ya takviye gönderdiğine ilişkin haberler ve Çin’in yakıt ihracatını kısıtlaması, küresel yakıt arzındaki sıkışıklığın daha da derinleşebileceği endişelerini artırdı.

PETROL HAFTAYI KAYIPLA TAMAMLAMAYA HAZIRLANIYOR

Brent petrolü eylülde yaklaşık yüzde 14 yükselmesinin ardından bu hafta yüzde 1,93 düşüşle tamamlanmaya hazırlanıyor. WTI ise geçen ay yaklaşık yüzde 4 değer kazanmıştı.

KCM Trade Başanalisti Tim Waterer, piyasaların hafta boyunca “oldukça karmaşık sinyalleri” değerlendirdiğini belirtti. Waterer, perşembe günkü sert yükselişlerin ardından yatırımcıların cuma günü daha temkinli hareket ettiğini ifade etti.

Analiste göre Suudi Arabistan’ın petrol ihracatındaki toparlanması; Körfez’e doğru ilerleyen yeni bir ABD uçak gemisine ilişkin haberler ve Çin’in rafine petrol ürünleri ihracatını kısıtlama kararıyla dengeleniyor.

ÇİN’İN YAKIT İHRACATI KARARI ENDİŞELERİ ARTIRDI

Çin’in sıvı yakıt ihracatına kısıtlama getirdiğine ilişkin haberler de perşembe günü petrol piyasasındaki endişeleri artırdı.

Pekin, ABD-İsrail savaşının İran’a karşı başlamasının ardından mart ayında yakıt ihracatını kısıtlamış, temmuz ayında ise bu kısıtlamaları gevşetmişti. Çin halen dizel, benzin ve jet yakıtı sevkiyatlarını aylık bazda yönetiyor.

Kaynaklara göre Çin, Hong Kong ve Makao dışındaki bölgelere ekim ayında ihracat yapılması için büyük rafinerilere henüz onay vermeden perşembe günü bir haftalık tatile girdi.

Pekin’in 7 Ekim’de sona erecek tatilin ardından rafinerilerin yakıt ihracatına yeniden izin verip vermeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

ABD’DEN AVRUPA’YA DİZEL STOKU ÇAĞRISI

ABD yönetiminin, küresel yakıt fiyatlarındaki yükselişi sınırlamak amacıyla Almanya ve Fransa’dan acil durum dizel stoklarını azaltmalarını istediği bildirildi.

Washington’un, aksi durumda olası bir ABD dizel ihracat yasağıyla karşılaşabilecekleri konusunda Avrupa ülkelerini uyardığı belirtildi. Bu gelişme, küresel dizel arzına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

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