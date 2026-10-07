Petrol fiyatları yeniden 100 doları aştı: Akaryakıtta artış yolda mı?

G7 ülkelerinin stratejik rezerv hamlesiyle kısa süreli olarak 100 doların altına gerileyen petrol fiyatları, ABD’de enerji üretim tesislerini tehdit eden hava koşulları ve Batı Asya’daki saldırı haberleriyle yeniden yükseldi.

Brent petrol yüzde 0,92 artışla varil başına 101,51 dolara çıkarken, ABD ham petrolü WTI da aynı oranda yükselerek 90,25 dolar seviyesine ulaştı.

Uluslararası piyasalardaki bu hareket, Türkiye’de akaryakıt fiyatları üzerinde yeni zam baskısı oluşturdu.

AKARYAKITTA YENİ ZAM BEKLENTİSİ

Brent petrolün yeniden 100 doların üzerine çıkması, yurt içinde benzin ve motorin fiyatlarının yeniden güncellenebileceği beklentisini güçlendirdi.

Türkiye’de pompa fiyatları; Brent petrol, döviz kuru ve vergi kalemlerindeki değişimlerden doğrudan etkileniyor.

Sektör temsilcileri ve piyasa uzmanları, ham petrol maliyetlerindeki artışın sürmesi halinde benzin ve motorin grubunda yeni fiyat ayarlamalarının gündeme gelebileceğine dikkat çekiyor.

BATI ASYA'DAKİ SALDIRILAR FİYATLARI YUKARI ÇEKTİ

Tradersunion’da yer alan habere göre, petrol fiyatlarını destekleyen gelişmelerden biri de Suudi Arabistan’ın Cizan ve Necran havalimanlarına yönelik saldırılar oldu.

Piyasa uzmanları, arz sıkışıklığı ve rafineri kesintilerinin sürmesi halinde petrol fiyatlarının 100 dolar civarında yüksek kalabileceğini değerlendiriyor.

UBS, Hürmüz Boğazı’ndaki kırılganlığa dikkat çekerek yılın son çeyreğine ilişkin Brent petrol tahminini 80 dolardan 100 dolara yükseltti.

Banka, olası arz kesintilerinde fiyatların 120 doların üzerine çıkabileceğini belirtti.

Vitol Üst Yöneticisi Russell Hardy ise Batılı ülkelerdeki stokların büyük ölçüde tükendiğine dikkat çekerek, Batı Asya’dan sağlanan günlük petrol ve rafine ürün akışında ciddi bir kesinti yaşanması halinde 200 dolar senaryosunun gündeme gelebileceğini söyledi.

MEKSİKA KÖRFEZİ'NDE KASIRGA RİSKİ

ABD’li meteoroloji yetkilileri, Meksika Körfezi’nde oluşan fırtınanın iki gün içinde Atlantik kasırgasına dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Fırtınanın güzergâhında yer alan açık deniz sahaları, ABD’nin ham petrol üretiminin yaklaşık yüzde 15’ini ve doğalgaz üretiminin yüzde 5’ini karşılıyor.

Fırtınanın 6 rafineriyi etkileyebileceği belirtilirken, söz konusu tesisler ABD’nin günlük 18,2 milyon varillik rafinaj kapasitesinin yaklaşık yarısını oluşturuyor.

KCM Trade Baş Analisti Tim Waterer, bu durumun arz tarafında zaten sorun yaşayan piyasa açısından “istenmeyen bir komplikasyon” yarattığını belirtti.

Piyasa kaynakları da Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine dayanarak ABD’de ham petrol ve benzin stoklarının gerilediğini aktardı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

7 Ekim 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İSTANBUL AVRUPA

Benzin: 84,70 TL

84,70 TL Motorin: 90,20 TL

90,20 TL LPG: 41,20 TL

İSTANBUL ANADOLU

Benzin: 84,50 TL

84,50 TL Motorin: 90,00 TL

90,00 TL LPG: 40,60 TL

ANKARA

Benzin: 85,70 TL

85,70 TL Motorin: 91,30 TL

91,30 TL LPG: 41,29 TL

İZMİR