Petrol Orta Doğu'da artan gerginlikle yükseldi! Akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? 9 Ekim 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Yayınlanma: 09.10.2023 - 10:32

Güncelleme: 09.10.2023 - 10:48

ABD ham petrolün varil fiyatı savaş riskinin piyasalara yeniden dönüşü ile 86 doları aştı.

Brent petrol varil fiyatı ise yüzde 4 yükselişle 87,95 dolardan alıcı buluyor. Brent ve ABD ham petrolü, yüksek faiz oranları ve yavaşlayan küresel büyümenin petrol talebi görünümüne olumsuz etkisi sebebiyle geçtiğimiz hafta 10 dolar civarında kayıplar yaşamıştı.

Citigroup Inc. analistleri Ed Morse ve Eric Lee’ye göre İsrail-Hamas savaşı Suudi Arabistan’ın günlük 1 milyon varil petrol kesintisi daha yapacağı beklentilerini azalttı.

Analistler yayımladıkları notta risklerin ise arttığını belirtti.

"BELİRSİZLİK FİYATLARI DESTEKLEYECEKTİR"

ABD ham petrolünde çeşitli vadelerdeki fiyat farkının arz-talep dengesinde pek değişim olmadığını gösterdiğini belirten ING Groep Emtia Stratejisti Warren Patterson “Yine de durumun nasıl evrileceğine yönelik belirsizlik fiyatları destekleyecektir” değerlendirmesini yaptı.

Saldırılar sonrası Orta Doğu Borsaları da değer kaybetti. İsrail’in gösterge TA-35 endeksi yüzde 6,4 ile son üç yılın en büyük kaybını yaşadı. Suudi Arabistan’ın Tadawul Tüm Hisseler Endeksi yüzde 1,6, Mısır’ın EGX30 endeksi yüzde 2,6 geriledi.

MOTORİN VE BENZİNE ZAM VAR MI?

Petrol fiyatındaki bu artış sonucu gözler Türkiye'deki akaryakıt fiyatalrına çevrildi.

3 Ekim Salı günü LPG grubuna 69 kuruş zam yapılmıştı.

Geçen hafta içi ise benzinin litresine de üst üste toplam 3 lirayı geçen indirim yapılmıştı.

En son motorinin litre fiyatına 7 Ekim 2 lira 90 kuruş indirim yapıldı.

Şuan için ise akaryakıt fiyatlarında indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 37.34

Benzinin litresi 33.58

Ankara

Motorin litresi 37.91

Benzinin litresi 34.19

İzmir

Motorin litresi 38.09

Benzinin litresi 34.3

LPG'nin litresi ise 18.89 liraya satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.