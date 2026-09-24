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Petrol piyasasında büyük hamle: Suudi Arabistan'dan Asya'ya 100 milyon varillik satış

Petrol piyasasında büyük hamle: Suudi Arabistan'dan Asya'ya 100 milyon varillik satış

24.09.2026 14:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Petrol piyasasında büyük hamle: Suudi Arabistan'dan Asya'ya 100 milyon varillik satış

Suudi Arabistan, Asya pazarına yaklaşık 100 milyon varillik ham petrol satışı gerçekleştirerek sevkiyatlarını artırdı. Doğu-Batı boru hattındaki aksaklıkların ardından petrolün Hürmüz Boğazı üzerinden taşınması planlanırken, satışların Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore’deki alıcıları kapsadığı belirtildi.
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Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Suudi Arabistan, geçen haftanın ortasından itibaren Asya pazarına yaklaşık 100 milyon varil ham petrol satışı gerçekleştirdi.

Ekim ve kasım aylarında teslim edilecek petrolün Hürmüz Boğazı üzerinden gönderileceği belirtildi. Alıcılar arasında Çinli devlet şirketleri ve bağımsız rafinerilerin yanı sıra Hindistan, Japonya ve Güney Kore'deki işleyicilerin yer aldığı ifade edildi.

Küresel günlük petrol talebinin yaklaşık bir gününe denk gelen bu olağan dışı satış hamlesinin, Suudi Arabistan'ın Hürmüz üzerinden Asya'ya gerçekleştirdiği son akışın iki katından fazlasını temsil ettiği belirtildi.

DOĞU-BATI BORU HATTINDAKİ AKSAMALAR SEVKİYATI HÜRMÜZ'E YÖNLENDİRDİ

Söz konusu sevkiyat artışının, Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'nı devre dışı bırakarak Kızıldeniz'e petrol taşıyan Doğu-Batı boru hattının 10 Eylül'deki saldırının ardından henüz tam kapasiteyle çalışamamasından kaynaklandığı bildirildi.

Suudi Aramco'nun boru hattındaki akışı yeniden başlatma çalışmalarına erken aşamada devam ettiği ve cumartesi gününe kadar belirgin bir toparlanma hedeflediği kaydedildi.

Boru hattındaki aksaklıklar Suudi Arabistan'ı Hürmüz üzerinden daha fazla petrol ihraç etmeye zorlarken, uydu verileri Basra Körfezi içindeki yüklemelerin hafta sonu yükseldiğini ortaya koydu. Aramco'nun, ham petrolün Asyalı müşterilere ulaşana kadarki tüm nakliye ve lojistik süreçlerini üstlenmeyi teklif ettiği belirtildi.

ASYA PAZARI İÇİN KRİTİK TEDARİK VE NAKLİYE RİSKLERİ

Çinli ve Hintli rafinerilerin yükselen fiyatlar nedeniyle üretim oranlarını düşürmeyi tartıştığı bir dönemde gerçekleşen satışlar Asya pazarında olumlu karşılandı.

ABD blokajı nedeniyle İran petrol akışının kesilmesi ve artan siyasi riskler nedeniyle alıcıların Rus ham petrolünden kaçınması, Afrika'dan Latin Amerika'ya kadar farklı petrol türleri arasındaki rekabeti artırmıştı.

Diğer yandan ABD-İran gerilimi sürecinde petrol taşıma sorumluluğu kademeli olarak alıcılardan satıcılara geçti. Basra Körfezi üreticileri geçmişte petrolü genellikle limanda teslim esasıyla sunarken, çatışma riskleri nedeniyle rafinerilerin gemi göndermekten kaçınması üzerine Körfez üreticileri nakliye risklerini üstlenmeye başladı.

Kendi nakliyesini yönetemeyen Irak devlet petrol pazarlama şirketi SOMO gibi satıcılar için ise TotalEnergies SE, Vitol Group, Trafigura Group ve Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) gibi aracılar devreye girdi.

Suudi Aramco ise konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

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