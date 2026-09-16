Petrol piyasasında yeni kriz: Üretim durdu, Brent 108 dolara çıktı

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), Petrol Tesisleri Muhafızlarından bir grubun Hamada-Zaviye ana petrol nakil hattının vanasını kapattığını açıkladı.

Kurumun açıklamasında, vananın kapatılmasıyla üretim hatlarında basıncın aniden yükseldiği ve bunun sonucunda Hamada ile Tahara petrol sahalarındaki üretimin tamamen durduğu bildirildi.

NOC, vananın kapalı kalması halinde bölgedeki petrol sahalarında “mücbir sebep” ilan etmek zorunda kalabileceği uyarısında bulundu. Açıklamada, ilgili makamlara sorumluluk almaları ve krizin temel nedenlerini ortadan kaldırmaları çağrısı yapıldı.

BRENT PETROLDE YÜKSELİŞ

Libya’daki gelişmelerin ardından küresel piyasalarda hareketlilik yaşandı. Brent petrol yaklaşık yüzde 3 yükselişle 108 dolar seviyesine çıktı.

BATI ASYA’DA GERİLİM PETROL FİYATLARINI ETKİLİYOR

Batı Asya’daki gerilim ve çatışmalar küresel petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. ABD ile İran arasında süren çatışmalar Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizliği artırırken, Suudi Arabistan da Irak’tan geldiğini öne sürdüğü İHA saldırıları gerekçesiyle Doğu-Batı Petrol Boru Hattı’nı geçici olarak kapattığını duyurmuştu.

MUHAFAZLARIN PROTESTOLARI SÜRÜYOR

Petrol Tesisleri Muhafızlarından bir grup, dün de Zaviye Petrol Rafinerisi’nde maddi koşulların iyileştirilmesi talebiyle protesto düzenlemiş ve rafinerinin giriş kapılarını kepçelerle kapatmıştı.