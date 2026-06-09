Petrolde Çin ve Batı Asya etkisi: Fiyatlar sert düştü

Petrol fiyatları, İsrail ile İran arasında saldırıların durdurulmasına yönelik gelişmelerin ardından önceki seansta elde edilen kazançların büyük kısmını geri verdi.

ICE’de ağustos vadeli Brent petrol kontratları yüzde 1,38 düşerek varil başına 92,95 dolara geriledi. NYMEX’te Temmuz vadeli WTI ham petrol kontratları ise yüzde 1,83 kayıpla varil başına 89,63 dolara indi.

BATI ASYA GERİLİMİ VE RİSK PRİMİ GERİLEDİ

İsrail ve İran arasında saldırıların durdurulması, Batı Asya’da savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimlere ilişkin beklentileri yeniden gündeme getirirken, son gerilimlerle artan risk primi ise azaldı. Bu durum petrol fiyatlarında geri çekilmeye yol açtı.

ÇİN VERİLERİ KÜRESEL TALEP ENDİŞESİNİ ARTIRDI

Çin’den gelen son dış ticaret verileri de küresel talep görünümüne ilişkin sinyaller verdi. Verilere göre ham petrol ithalatı nisanda düşüşünü sürdürdü. Rafinerilerin dış alım yerine stok kullanımını artırdığı belirtildi.

ARZ-TALEP DENGESİ FİYATLARI SINIRLADI

Saxo Bank analistleri, Çin’in ham petrol ithalatında yıllık bazda yüzde 29’luk düşüş yaşanmasının; ABD ihracatındaki artış, stratejik petrol rezervlerinden yapılan satışlar ve talepteki zayıflama ile birlikte değerlendirildiğinde, son dönemde yaşanan arz kesintilerine rağmen petrol fiyatlarının neden daha sınırlı yükseldiğini açıkladığını ifade etti.