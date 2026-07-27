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Petroldeki çöküş gümüşe yaradı: Fiyatlar kritik eşiğe tırmandı

Petroldeki çöküş gümüşe yaradı: Fiyatlar kritik eşiğe tırmandı

27.07.2026 13:17:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Petroldeki çöküş gümüşe yaradı: Fiyatlar kritik eşiğe tırmandı

ABD ile İran arasındaki gerilimin durulması ve petrol fiyatlarındaki düşüşün küresel piyasaları rahatlatmasıyla gümüş fiyatları haftanın ilk işlem gününde yönünü yukarı çevirdi.
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Gümüş fiyatları, haftanın ilk işlem gününde yüzde 2'nin üzerinde değer kazanarak son dönemde gördüğü düşük seviyelerden uzaklaştı. ABD ile İran arasında çatışmaların durmasının ardından petrol fiyatlarında yaşanan sert gerileme, değerli metallere yönelik talebi desteklerken yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Spot gümüşün ons fiyatı, yüzde 2'nin üzerinde yükselerek 60 dolar seviyesine yaklaştı.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ GÜMÜŞÜ DESTEKLEDİ

ABD ile İran arasında hafta sonu karşılıklı saldırıların sona ermesinin ardından petrol fiyatlarında sert gerileme yaşandı. Enerji fiyatlarındaki düşüş, küresel enflasyona ilişkin endişeleri azaltırken yatırımcıların yeniden değerli metallere yönelmesini destekledi.

Petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte piyasalarda risk iştahı artarken, gümüş fiyatları da yukarı yönlü hareket etti.

BATI ASYA'DA GERİLİM AZALDI

ABD'nin cuma günü geç saatlerden itibaren yaklaşık iki haftadır İran'a yönelik sürdürdüğü hava saldırılarını resmi bir açıklama yapmadan durdurduğu belirtildi.

İran da misilleme saldırılarını sonlandırdığını açıklarken, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin Umman ile temaslarda bulunduğu bildirildi.

Son haftalarda Batı Asya'da artan jeopolitik gerilim, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'deki enerji tedarikine ilişkin riskleri artırarak küresel piyasalarda dalgalanmaya neden olmuştu.

PİYASALARIN GÖZÜ FED'İN FAİZ KARARINDA

Küresel piyasaların odağında şimdi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı bulunuyor.

Piyasalarda ağırlıklı beklenti, Fed'in politika faizini bu toplantıda sabit bırakması yönünde şekillenirken, enflasyon baskılarındaki gelişmelere bağlı olarak bazı yatırımcılar faiz artışı ihtimalini de gündemde tutuyor. Fed'in karar metni ve yetkililerin vereceği mesajların, gümüş başta olmak üzere değerli metal fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

İlgili Konular: #petrol #dolar #gümüş

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