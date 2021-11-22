Petronet hem kamuda hem özel sektörde büyüyor

22 Kasım 2021 Pazartesi, 11:15

Yakıt ve enerji otomasyonları sektöründe yaklaşık 10 yıldır hizmet sağlayan Petronet, akaryakıt sektöründeki yeni saha uygulamalarının eğitim ve bilgilendirmeleri için servisleri ile biraraya geldi. Toplantıda EPDK’nın 01.01 2022 tarihi itibariyle geçerli olacak yeni tebliğinin; ana dağıtım firmaları, bayiler ve otomasyon sistemlerindeki yeni saha uygulamaları hakkında bilgilendirme yapılarak, uygulamaların eğitimleri gerçekleştirildi.

Cevahir Otel’de gerçekleştirilen toplantıda konuşan Petronet Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Gemici, Petronet’in genişleyen servis portföyü ile yeni ve güçlü bir ivme kazandığını belirterek, sektörün inovatif ve öncü şirketi olduklarını vurguladı. “Hikayemiz romana dönüştü” diyen Gemici, kazandıkları kamu ihaleleri ve akaryakıt sektöründeki yeni anlaşmalarla şirketin uluslararası bir vizyona kavuştuğunu da kaydetti.

LUKOIL İSTASYONLARINDA PETRONET İMZASI OLACAK

Haluk Gemici, toplantıda yaptıkları son anlaşmanın da müjdesini verdi. Gemici, dünyanın en büyük yakıt tedarikçilerinden LUKOIL’le anlaştıklarını ve bu sayede yeni ve güçlü bir ivme kazandıklarını belirterek, Türkiye’deki tüm LUKOIL istasyonlarının otomasyon sistemini Petronet’in kuracağını kaydetti. Kamuda da ulaşım ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun otomasyon sistemlerini kuran ve yöneten Petronet, 7 bölgede 37 servis ve bunlara bağlı yüzlerce servis personeliyle örgün bir hizmet verirken, çağrı merkezi ile de sorunlara hızla müdahale edip, çözüm üretiyor.