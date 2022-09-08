Pillerin yüzde 90'ı toplanmıyor
Türkiye’de yılda 400 milyon adet civarında pil satılıyor. Bu pillerin en fazla yüzde 8’i geri toplanıyor. İsviçre’de geri toplanan pil miktarı yüzde 80-85 iken Almanya’da bu oran yüzde 55’lerde.
135 yıllık geçmişe sahip Almanya merkezli Varta, Almanya’nın Dischingen şehrinde yılda 1.7 milyar adet alkalin pil üretiyor ve yüzde 85’ini ihraç ediyor.
Dischingen’deki fabrikada düzünlenen toplantıda konuşan Türkiye’nin de içinde bulunduğu Varta’nın Doğu Avrupa Bölge Müdürü Clemens Brandstaetter, 2026’da adetsel satışlarda Türkiye pazarında lider olmak istediklerini söyledi. Döviz kurunun kontrol dışı artışının pilde adetsel satışları düşürdüğünü anlatan Brandstaetter, Türkiye’nin potansiyeline inandıklarını, adetsel satışlarda Türkiye’nin bölgenin en büyük ülkesi olduğunu ifade etti.
Varta Pilleri Türkiye Genel Müdürü Kerem Acar da geçen yıldan bu yana pil fiyatlarının yüzde 100, yılbaşından bu yana ise yüzde 30 arttığını vurgulayarak “Kur artışına göre fiyatlara bakacağız. Biz pazar ikincisiyiz” dedi.
Acar, yükselen fiyatlar ve enflasyon nedeniyle markalı pil satışında yılın ilk beş ayında küçülme oluduğunu, halkın indirim marketlerdeki pillere yöneldiğini, bu pillerin pazar payının arttığını söyledi. Türkiye’de pil pazarının büyüklüğünün 1 milyar TL olduğunu, yılda 400 milyon civarında pil satıldığını aktaran Acar, satılan pillerin ancak yüzde 8’inin toplanabildiğini açıkladı.
Video Haberler
- Rögardan 2 gün boyunca mavi su aktı
- Hakkari'de hareketli dakikalar
- Yardıma itfaiye ekipleri yetişti
- 300 binlik motosikletle ön kapıdan çıkıp gitti
- Minibüsün çarptığı kamyonet takla attı
- Üsküdar'da kamyon devrildi
- Perre Antik Kenti'nde bin yıllık iskelet bulundu
- Çanakkale Boğazı'ndaki gemiden kazazede tahliyesi
- Bursa'da insanlık ölmemiş dedirten olay
- Şimşekler orman yangını çıkardı
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'a bir rakip daha geliyor
- AKP'den seçim öncesi yeni hamle
- İşte Halkbank'taki o dokuz kişi
- 'Altılı Masa Yavaş’ı aday göstermezse...'
- Erdoğan hangi rakipten çekiniyor?
- İYİ Parti'de istifa
- CHP'den 'Gürsel Tekin' açıklaması
- İsmailağa cemaatinden skandal sözler
- Fırat ve Laçin arasında darbe tartışması
- 'İYİ Parti'ye tuzak kuruyorlar'