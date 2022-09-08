Pillerin yüzde 90'ı toplanmıyor

08 Eylül 2022 Perşembe, 02:00

135 yıllık geçmişe sahip Almanya merkezli Varta, Almanya’nın Dischingen şehrinde yılda 1.7 milyar adet alkalin pil üretiyor ve yüzde 85’ini ihraç ediyor.

Dischingen’deki fabrikada düzünlenen toplantıda konuşan Türkiye’nin de içinde bulunduğu Varta’nın Doğu Avrupa Bölge Müdürü Clemens Brandstaetter, 2026’da adetsel satışlarda Türkiye pazarında lider olmak istediklerini söyledi. Döviz kurunun kontrol dışı artışının pilde adetsel satışları düşürdüğünü anlatan Brandstaetter, Türkiye’nin potansiyeline inandıklarını, adetsel satışlarda Türkiye’nin bölgenin en büyük ülkesi olduğunu ifade etti.

Varta Pilleri Türkiye Genel Müdürü Kerem Acar da geçen yıldan bu yana pil fiyatlarının yüzde 100, yılbaşından bu yana ise yüzde 30 arttığını vurgulayarak “Kur artışına göre fiyatlara bakacağız. Biz pazar ikincisiyiz” dedi.

Acar, yükselen fiyatlar ve enflasyon nedeniyle markalı pil satışında yılın ilk beş ayında küçülme oluduğunu, halkın indirim marketlerdeki pillere yöneldiğini, bu pillerin pazar payının arttığını söyledi. Türkiye’de pil pazarının büyüklüğünün 1 milyar TL olduğunu, yılda 400 milyon civarında pil satıldığını aktaran Acar, satılan pillerin ancak yüzde 8’inin toplanabildiğini açıkladı.